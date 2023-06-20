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相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由

個人增值 08:30 2023/06/20

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很多人每日早起工作，一直忙碌至晚上，每個月卻仍然覺得生活艱難，入不敷出。而有的人通過努力後愈來愈有錢，白手起家成為百萬富翁，為何會出現這種區別？

日本理財專家本田健在《快樂致富聖經》一書中提到，見過不少同樣的年齡、同樣的學歷、做類似工作、有相似家庭背景的人，收入差異卻高達百倍，通過他的觀察發現，一個人是否有錢，其對於生活的態度及習慣起重要決定作用，有錢人和窮人都各有特定的思考方式，而兩者的差異在數十年後將會產生極大的不同。他還提到，如果現在還不是一個「幸福小富豪」，有可能出於以下6個理由。

1. 沒有認真思考過金錢方面的事
普通人總認為，「只要生活過得去就好了」，只要沒有遇到特別困難的事就可以，事實上，對於錢一事，根本不會認真思考。

很多人對於金錢的思考可能只停留在使用金錢一事上，並不會思考如何管理金錢，而且對於金錢的思考往往偏向消極。本田健在書中寫道，根據某項調查，很多人從早上起床到晚上就寢之間，會思考錢的事情高達數百次。假設早上在通勤途中，看到一輛自己喜歡的車，腦中可能會閃過一個念頭「哇 真好！但這次獎金似乎會減少，應該買不起。」或是「那個人穿的衣服好漂亮，不過看起來是昂貴的品牌，我一定買不起。」，雖然這些也算是對於錢的思考，但都是消極的看法，並且都是一些模糊不清的念頭，不是一個清晰的目標或計劃。

2. 沒有學會有錢人應該具備的知識和習慣
要成為有錢人，必須學會管理金錢的知識、稅務或商業等實務知識。然而，沒有一個地方會全面傳授這些知識，這樣就必須繞遠路才能獲得成功。

不少成功人士非常重視金融知識的學習和傳授，會積極向各式各樣的人請教，並將這些金融知識傳授給子孫，他們認為教會孩子「增加及守住財富」，比起「把財富留給孩子」來得重要。而普通人對於金錢的認識學習及傳授都非常有限，一般大致會圍繞以下三個基本原則代代相傳：以每個月的收入維持生計、不要亂花錢及盡可能儲蓄。然而靠這些很難致富，也不能健康地與金錢相處。

其次，對於用在娛樂上的金錢分配，兩者也有很大差別。有錢人會根據收支情況，平均地分配投資的金錢和用在娛樂上的金錢。而很多金錢無緣的人會認為用在娛樂上是「亂花錢」，或者會因為不懂得如何分配，而經常跟隨自己心情來用錢。

3. 不認為自己會成為有錢人
每個人應該有過不少次「想變成有錢人」的想法，特別是當你在電視或雜誌上看到有錢人或明星所過的生活時。然而因為與自己的現實生活天差地別，根本連想都不敢想。因為很多人會認為，要成為有錢人，是一件才華與運氣兼備的事情。

與金錢無緣的人，在一開始就會認為「自己與金錢沒有關係」而放棄，這種心態將會令他們不再思考致富的方式，從而錯失機會。有錢人很多都不是生來就有錢，可能是因為人生的某個時間點下定決心改變人生，而這種契機五花八門，例如面臨失業、生病住院、與某本書或某個人相遇等等，這種決心將帶領他們踏上致富之路。

4. 對於金錢沒有長遠的目光
要成為有錢人，必須要以長遠眼光來看待事情，要認真思考，現在所使用的錢，對自己未來將帶來什麽衝擊。而窮人眼光總是非常短淺，認為把銀包中的錢全花掉也沒關係。

這種想法上的小差異，累積數十年後，就會變成極大的差異。因此，我們應該盡早存錢及做好各式各樣的準備。

5. 缺乏戰略和行動力
除了清楚有什麽方法有助致富之外，還需要擬定具體的戰略，不必幻想自己一夕之間就突然變成有錢人，那是絕對不可能發生的。大多數的人沉醉在思考中，卻不行動，這個差異，當然也會造成人生收穫的不同。

本田健在書中也提到一個例子，他有一位客戶也是如此，他是三十多歲的上班族，閱讀過數十本有關投資方面的書籍，也非常清楚「要存下收入的10％」或是「把一定比例的錢拿去投資股票」等觀念。作者問他：「那麼你一定有不少資產吧？」他回答：「沒有，其實我什麼都還沒開始執行。」藉口拖延只會把成功推遲。

6. 缺少正確的指導者
有一句話這樣說「年輕時窮忙，老來只會忙著窮。」在成功路上，一位正確的引導者也只管重要，本田健寫道，假設你現在過著「瞎忙」的人生，當你踏進了瞎忙的世界中，要再踏出來就相當不容易。

本田健還寫道他一個朋友和主管的對話，朋友詢問主管：「我們為什麼而跑？」對方可能會回答：「你不要把事情想得太難，再忍耐五年跑跑看吧。不要想太多，只要看著前方、往前跑就對了。再過不久，你就不會有任何感覺。這就是所謂的人生！」

而如果是正確指導者，則會給你截然不同的建議。「如果你喜歡跑，這樣也很好，但你最好看清楚自己往哪跑。倘若都是要跑，你要不要嘗試到其他地方，試試各式各樣的跑法呢？說不定籠子外有另一個有趣的世界在等著你。」

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