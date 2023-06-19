AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國

AlipayHK近日推出一系列新功能，iOS版本App一鍵連結Apple ID，日後購買服務時可快速付款；推出消費券積分新獎賞，接入深圳公共交通可掃碼乘車，另外更進軍泰國。

1. iOS版App一鍵連結Apple ID

AlipayHK用戶將iPhone更新至iOS 16.4及以上版本後，即可在AlipayHK「應用中心」進入「Apple 專區」的小程式，一鍵快速連結Apple ID並開通自動付款授權，可以快速完成付款。

該功能針對未將AlipayHK連結為Apple ID付款方式之用戶推出，只需3步即可完成設置，用戶可於App Store購買App、遊戲或訂閱iCloud+和Apple Music服務。此外，AlipayHK用戶還能直接在「Apple專區」小程式裡管理自己的Apple ID，包括查看賬單明細等。

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全新Apple用戶於「Apple 專區」的小程式連結Apple ID即可領港幣30元App Store獎賞，購買熱門應用程式及遊戲增值；另外，還可以免費試用三個月的Apple Music、Apple TV+或四個月iCloud+ 50GB儲存空間。

2. 接入深圳巴士地鐵

6月1日起，AlipayHK接入深圳通旗下的所有公共巴士，意味著AlipayHK用戶可於深圳所有公共交通工具掃碼乘車，並享受當地乘車優惠。

AlipayHK用戶於AlipayHK的應用中心點擊「更多」，揀選「跨境專區」並進入「公共交通跨境乘車碼」，再選擇「深圳通」可按照指示完成開通。日後上車時向掃描器掃描相應「跨境乘車碼」，即可以港幣按優惠匯率完成支付車資。

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而其他交通工具如深圳地鐵，廣州、中山及佛山公共巴士，用戶只需在「跨境乘車碼」中，揀選相應目的地並完成開通方可使用，用戶亦可隨時於「乘車碼」內查詢相關交易紀錄。

3. 消費券積分獎賞

消費券用戶四大獎賞：

1. 所有以AlipayHK領取消費券用戶，於消費券派發當日可獲2,000積分，即價值高達20元獎賞。

2. 於2023年第二期消費券計劃新登記使用AlipayHK的用戶，可額外獲3,000積分，價值高達30元獎賞。

3. 所有消費券用戶在6月3日至6月17日期間，均可參加億元積分大抽獎，每人每日可參加2次，百分百中獎，獲6,000至最高1億積分，兌換高達港幣100萬元現金賞！

4. 在6月1日至7月16日期間完成身分認證的18至24歲消費券用戶，可獲50元獎賞。

此外，消費券積分用戶使用積分可換領價值逾600萬元優惠券，當中包括港幣100元AlipayHK通用禮券、港幣25元餐飲禮券等。

三重儲分

用戶不論在香港、澳門、內地、海外的線上線下商戶每消費港幣1元，即可自動賺取1個積分；同時，如果用戶連結指定信用卡付款也，可同時享信用卡積分或回贈；而於合作商戶、商場消費，還可同時儲相應商戶、商場會員積分。

1%兌換率買優惠券

AlipayHK用戶用積分可以高達1%兌換或購買精選優惠券，譬如以20,000積分換領價值澳門幣3,599元澳門永利渡假村客房1晚；或以10,000積分兌換價值港幣100元AlipayHK電子禮券。不論是連鎖商店、賣魚蛋、涼茶的小店都能即時兌換使用積分當錢使用。

4. 接入泰國

AlipayHK透過Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案進軍泰國。

用戶在泰國見到「Alipay+」即可使用AlipayHK付款並享受優惠，首階段率先接入泰國國際航空公司等大型商戶，日後將拓至全泰一App暢遊。

現在AlipayHK接入的目的地有：內地、澳門、日本、新加坡、韓國、泰國。

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