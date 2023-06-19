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【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？

個人增值 15:42 2023/06/19

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各位努力上班的打工仔，你們覺得月入多少才足夠支撐生活？多少才算得上是中產？浙江大學資深教授、共享與發展研究院院長李實近日說，每月收入約3000元（人民幣，下同）就算是中等收入群體，同時測算2022年中國中等收入群體規模已達到4.6億人，成為世界上最大規模的中產群體。這番言論一出，立即引發網民譁然。有內地網民戲謔：「支持專家也中等收入」、「上海連個房子都租不到」、「在杭州月薪三千真的不如回老家躺平」。

月入3000人幣屬中產　高於「發展中國家」標準

李實表示，其所使用的中等收入群體標準，實際上是高於世界銀行為發展中國家劃定的標準——一個人每天的收入，如果是在10美元到100美元之間（約78至780港元），就算是中等收入人群——其中最有潛力成為中等收入群體，包括農民工、自主創業人群和非技術人員。

李實又指，「並不是說你是中等收入人群以後，你就一定會過上好日子」。他解釋，中等收入群體的標準只考慮「收入」，未有考慮「生活負擔」等生活壓力和支出。儘管同樣作為中產，有人可能收入高日子過得很舒服，有人可能剛剛越過這個標準的門檻，日子過得還是很艱難。

內地網民點睇？「不如回老家躺平」

微博有網民發文說：「月薪3000都屬於中等收入了，在杭州月薪三千真的不如回老家躺平，還不用花錢租房吃飯。專家了解民生艱難嗎⋯⋯幾萬一平米的房價，月薪3000怎麼結婚生娃買房，根本就過不下去好嗎⋯⋯」

另外有網民表示：「十年前我身邊人就在說三千不夠用，六千左右收入才能過日子了，到今天竟然還在聊月入3000這個話題。」事實上，前國務院總理李克強亦曾表示：「有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難」。

香港有590萬 才算得上是中產？

在香港，要有多少資產才算得上是中產？滙豐曾發布《2022新世代中產報告》，調查訪問逾1000名20歲至64歲港人，普遍認為擁有590萬港元個人流動資產，才稱得上為中產階級。

所謂中產階級，根據經合組織（OECD）定義，即收入水平佔於全國中位數的75%至200%之間者。國際貨幣基金組織（IMF）以該國住戶入息中位數的50%至150%作為中產的定義。

根據政府統計處最新報告，去年第4季香港的就業人士每月收入中位數為19,000元，按年升5.6%或1,000元，按季則升1.1%或200元；撇除外籍家庭傭工後，香港打工仔的收入中位數為20,000元，按年及按季均持平。

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