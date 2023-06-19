老年人每年被「金融剝削」2200億元　88%未報案因怕羞恥

金融騙案猖獗，不少老年人被陌生人騙走錢財，但有調查發現，老年人有更多財產是被熟人所「剝削」。彭博社引述美國退休人員協會（AARP）一份最新報告顯示，金融剝削每年讓美國老年人損失283億美元（約2,212億港元），其中約70%是受害者認識的人作案，例如家人、朋友或看護。

當中70%由熟人「剝削」

美國金融犯罪執法局將「老年金融剝削」定義爲：「非法或不當使用老年人的資金、財產或資產」。

AARP與芝加哥大學國家輿論研究中心合作完成的這份研究顯示，美國老人每年被熟人「金融剝削」203億美元，而約80億美元則是由陌生人「剝削」走。

88%未報案 損失難追回

研究發現，估計在88%的案件中，受害人認識剝削者，但沒有報案。這可能是因為他們不想牽連或羞辱看護或家人，或者不想讓自己感到恥辱。

根據AARP公共政策研究所2022年的另一項研究，自2020年3月中旬以來，金融剝削率增加了一倍多，疫情期間的社交距離措施加劇了這種情況。

這些損失令美國的退休儲蓄危機惡化，皮尤慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)最近的一份報告稱，到2040年，聯邦和州政府可能為此損失約1.3萬億美元。

絕大多數老年受害者沒有拿回他們的錢，而在這個年紀，許多美國人就算還在工作，可能也已無法通過延長工作年限來彌補損失了。報告指出，這些損失的影響可能波及家庭，他們可能要為老人的護理花更多錢；同時也會波及到納税人，他們可能要為協助受害者的服務支付更多費用。

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