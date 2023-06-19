【加密市場一周】香港研零售CBDC應用、中銀國際發數字化票據

上周，加密貨幣市場交易量跌至314億美元。比特幣於周三報 25,925美元，一周下跌4.8%。以太幣一周下跌7.7%，周三報$1,739美元。

香港將為零售CBDC應用建立基礎

香港金融管理局 (金管局) 在6月9日周五發布的一份報告中表示，金管局將開始為零售層面央行數碼貨幣（CBDC）的實施和應用建立基礎，並進行深入研究和先導計劃。在報告發布之前，金管局進行了兩輪市場諮詢後，確信其有必要為未來可能會實施的零售央行數碼貨幣鋪路。金管局表示，會考慮多方面因素包括政策目標及其他司法管轄區採取的措施等，進一步為數碼港元探索技術上可行的區塊鏈解決方案。

中銀國際發行2億人民幣數字化結構票據

6月12日，中銀國際發行2億元人民幣全數字化結構化票據。該產品由瑞銀發起，並向其亞太地區的客戶推出，標誌着兩家公司在數字結構化票據領域的長期合作。此發行是第一次在亞太地區根據香港和瑞士法律設立，第一次在公共以太坊區塊鏈上進行區塊鏈數字化，並成功將受規管證券引入公共區塊鏈。瑞銀集團MTN交易環球主管Aurelian Troendle表示使用區塊鏈技術可大幅提升效率，有利高頻發行活動，為投資者帶來優勢，亦可滿足亞太區客戶對全面受規管數碼資產產品日益增加的興趣。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,623點，一周下跌7.8%；信昇比特幣指數報6,262點，一周下跌4.8%；信昇以太幣指數報14,945點，一周下跌7.7%; 信昇加密穩定幣報999.75點。信昇比特幣現價指數報25,925點，一周下跌4.8%；信昇以太幣現價指數報1,739點，一周下跌7.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 5623 -7.8% (-477) 信昇加密穩定幣指數 999.75 -0.02571% (-0.25705) 信昇比特幣指數 6262 -4.8% (-318) 信昇以太幣指數 14945 -7.7% (-1246) *截至2023年6月14日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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