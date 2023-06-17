  • 26°C
香港時間 : 2023617日 (週六) 22:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退休不只是錢　退休前必問自己的5條問題

退休規劃 21:35 2023/06/17

分享：

分享：

想必大家都嚮往退休生活，但如果看過「儲夠600萬元退休　現在靠揸的士維生」的故事，又會不禁擔心自己會否步其後塵。其實退休生活不只是講金，也要講心，退休是涉及心靈、家庭、財富的全盤規劃，在退休之前，謹記先問問自己以下5條問題︰

1. 你為什麼想退休？

和做任何事情一樣，搞清楚自己退休的原因和目標，才能有一個完整的退休預算。例如，你想退休後每年都幾三數次旅行，那麼就需要作出預算，計好每次旅行大約要花費多少錢，目前的儲蓄是否足夠去負擔；又例如，你是退而不休，會選擇做一些彈性高、非固定而又有意義的工作，每月大概又能帶來多少收入？

2. 你的退休金有顧及家庭成員嗎？

退休不只是一個人的事，可能是一個家庭的事情。雖說兩夫妻可財政獨立，但若果一起退休後，伴侶急需要資金（例如醫療費用），你是否有足夠的後備資金去作出調撥呢？

除了伴侶，有否考慮兒女是否已投身社會？他們成家立室後，萬一遇上財政困難，已經退休的你能夠及時幫忙嗎？

3. 你的退休金來源是什麼？

除了現金，你可能有大部分的資產存放在股票、債券、基金、定期存款、儲蓄保險或房地產。你必需要做到（一）多元化；（二）高流動性。多元化的策略可助你規劃市場的風險，你不會想在退休後還要為股市的高低起落而擔驚受怕；而高流動性的資產，可助你在急需資金時，可短時間套現。

4. 你還清債項了嗎？

退休代表你會失去一份固定收入，以往你的所有債務（包括房貸、私貸等）都是基於你有固定收入的前提而審批給你的，當你退休後，銀行會重新審視你的還款條件。因此，最好的做法是在退休前清還所有重要債務，不要在退休前幾年還想着冒險投資房地產、而欠下長期按揭，這樣做絕非明智。

5. 你的退休理財工具   有包含長期醫療嗎？

千萬不要忽略長期醫療的問題，若果罹患長期疾病，無論輕症或重症，可能會在很短時間內蠶食你畢生的積蓄。

儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌

提早退休3大愚蠢迷思︰唔駛做、每日好無聊？過來人拆解真相

【財富自由】29歲提早退休！ 只用5招 每天都是星期天

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
2023/06/07
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
6個聰明的退休理財方法 「大屋搬細屋」或許更明智？
2023/05/03
6個聰明的退休理財方法 「大屋搬細屋」或許更明智？
儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌
2023/04/28
儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌
退休後錢會不夠用的十大跡象 太錫孫、離婚可能花光積蓄？
2023/04/27
退休後錢會不夠用的十大跡象 太錫孫、離婚可能花光積蓄？
百歲老人長壽秘訣：「我到99歲才退休」
2023/04/16
百歲老人長壽秘訣：「我到99歲才退休」
退休組合 退休規劃產品 財富及退休規劃 財務自由 儲蓄 退休金 退休

下一篇文章

退休年紀應繼續工作？美國管理學大師：有助長壽　人生最後1/3可作最好貢獻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

6個聰明的退休理財方法 「大屋搬細屋」或許更明智？
6個聰明的退休理財方法 「大屋搬細屋」或許更明智？
延期年金供滿即退保是「避稅」行為？　財庫局︰退保不會追加評稅
延期年金供滿即退保是「避稅」行為？　財庫局︰退保不會追加評稅
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌
儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌
退休年紀應繼續工作？美國管理學大師：有助長壽　人生最後1/3可作最好貢獻
退休年紀應繼續工作？美國管理學大師：有助長壽　人生最後1/3可作最好貢獻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款