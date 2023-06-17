退休不只是錢　退休前必問自己的5條問題

想必大家都嚮往退休生活，但如果看過「儲夠600萬元退休 現在靠揸的士維生」的故事，又會不禁擔心自己會否步其後塵。其實退休生活不只是講金，也要講心，退休是涉及心靈、家庭、財富的全盤規劃，在退休之前，謹記先問問自己以下5條問題︰

1. 你為什麼想退休？

和做任何事情一樣，搞清楚自己退休的原因和目標，才能有一個完整的退休預算。例如，你想退休後每年都幾三數次旅行，那麼就需要作出預算，計好每次旅行大約要花費多少錢，目前的儲蓄是否足夠去負擔；又例如，你是退而不休，會選擇做一些彈性高、非固定而又有意義的工作，每月大概又能帶來多少收入？

2. 你的退休金有顧及家庭成員嗎？

退休不只是一個人的事，可能是一個家庭的事情。雖說兩夫妻可財政獨立，但若果一起退休後，伴侶急需要資金（例如醫療費用），你是否有足夠的後備資金去作出調撥呢？

除了伴侶，有否考慮兒女是否已投身社會？他們成家立室後，萬一遇上財政困難，已經退休的你能夠及時幫忙嗎？

3. 你的退休金來源是什麼？

除了現金，你可能有大部分的資產存放在股票、債券、基金、定期存款、儲蓄保險或房地產。你必需要做到（一）多元化；（二）高流動性。多元化的策略可助你規劃市場的風險，你不會想在退休後還要為股市的高低起落而擔驚受怕；而高流動性的資產，可助你在急需資金時，可短時間套現。

4. 你還清債項了嗎？

退休代表你會失去一份固定收入，以往你的所有債務（包括房貸、私貸等）都是基於你有固定收入的前提而審批給你的，當你退休後，銀行會重新審視你的還款條件。因此，最好的做法是在退休前清還所有重要債務，不要在退休前幾年還想着冒險投資房地產、而欠下長期按揭，這樣做絕非明智。

5. 你的退休理財工具 有包含長期醫療嗎？

千萬不要忽略長期醫療的問題，若果罹患長期疾病，無論輕症或重症，可能會在很短時間內蠶食你畢生的積蓄。

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