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【北上過節】父親節大灣區提案 免費入場啤酒節／自助餐父親享5折

精明消費 10:30 2023/06/17

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明日就是父親節，仔女們打算點同爸爸慶祝？除了香港，不妨考慮帶爸爸去大灣區城市玩一下，一嘗慰勞偉大的爸爸一直以來的照顧，以下為你搜羅包括深圳、廣州及珠海食玩優惠。

深圳：父親享半價自助晚餐

1. 深圳灣萬麗酒店：父親享5折優惠
深圳灣萬麗酒店在父親節當日推出自助晚餐優惠，正常價每位568元，到店用餐父親可享5折優惠，還特別派送南瓜盅海參鮑魚撈飯及父親節主題甜品。

活動時間：2023年6月18日 18：00-21：00
用餐地點：深圳灣萬麗酒店57層 燃餐廳
預訂電話：0755 8120 2270

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2. 外婆小聚 • 鮮筍脆肚 (羅湖火車站店）
如果想食偏家常的菜，可以試下外婆小聚的招牌人氣鮮筍脆肚，為慶祝父親節，推出7折父親節歡享宴請3人餐，原價386元，現只需268元。三人餐内除了招牌金蟲草花鮮筍脆肚，還有四個菜和三杯飲品，非常抵食。

活動時間：即日起至2023年8月6日
使用時間：11：00-20：30
訂購：按此（大眾點評App套餐）

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廣州：啤酒節 免費進場

1. 第二屆華南精釀啤酒店·潮酒夜市·TIPSY PARK
除了食大餐，還可以帶父親參加潮流啤酒節，既可以品嘗啤酒，還可以融入年輕人生活，聆聽現場LIVE音樂。

時間:2023年6月16日-6月18日，15:00-23:00
地點:廣州東方寶泰購物廣場首層（廣州東站G出口）
門票︰免費進場

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2. 御珍軒（二沙島店）：四人套餐低至3.9折
二沙島禦珍軒酒家推出特惠二人套餐和四人套餐，包括海苔百合燉鮮鮑、黃椒醬粉絲蒸元貝和涼瓜支竹燜斑腩等等。

活動時間：即日起至8月15日
預約電話：020 8732 0666 或 020 8732 0668（午市無需預約，晚市需提前2小時電話預約）
地址：廣州市漁唱街1好新創舉中心2-3樓（星海音樂廳側）
三人餐購買：按此
兩人餐購買：按此

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珠海：父親節6折食大餐

1. 珠海印象城：6折團購餐券
即日起至6月21日，珠海印象城推出618優惠餐廳券，父親節也可用，61.8元當100元用，相當於6折。不過需要打開微信掃描下圖搶券，搶券頁面可查看可用餐廳詳情。

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2. 活元甲：父親抽獎 100元代金券/9折券
如果喜歡食牛蛙，也可以選擇珠海活元甲，即日起至6月22日，推出父親節優惠套餐，凡消費滿200元，轉發朋友圈或點評，父親即可參與抽獎。

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活元甲山場店
地址：珠海香洲區興業路233號之8鋪
電話：0756-2612388

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