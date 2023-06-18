凌晨起床搭廉航返工　21歲實習生靠「超級通勤」每月慳6千元

美國一位21歲實習生Sophia Celentano每周坐飛機返工，一個月節省800美元（約6,256港元）。她發表TikTok短片分享「超級通勤」的經驗，引起網絡熱議，截至6月16日視頻已獲得5萬點讚。

據美國人口普查局，「超級通勤」指乘坐長時間的飛機、火車、汽車或巴士去上班，單程通常耗時90分鐘或以上。這種現象自新冠爆發以來變得更加流行。公司採用混合工作模式，人們離開了大城市，包括Celentano在内一些大學生也加入其中。

凌晨3點起床 坐廉航返工

CNBC報道，Celentano住在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston），6月初以來，她每周坐廉價航班從家前往新澤西州帕西帕尼（Parsippany）的奧美公關做企業營銷暑期實習。

她的通勤時間從半夜開始，鬧鐘在凌晨3點30分響起，她會在一小時内開車去查爾斯頓國際機場，坐上6點起飛的航班。飛機於8點降落紐華克自由國際機場，然後她會坐優步趕往辦公室。

為省房租 每周4小時飛機通勤

公司地點距離曼哈頓市中心約45分鐘車程，Celentano的工作只要求她每周去辦公室一兩次。暑期實習生們激烈爭奪紐約及其周邊地區的可負擔租房，她不想加入這場大戰。

Celentano覺得，每星期坐4個多小時的飛機通勤，比用實習工資支付紐約3個月的房租要容易得多。她很希望優先考慮自己的幸福，今年夏天想主要留在家鄉和家人待在一起。

這種超級通勤方式也幫助她節省了數千美元。

每月省逾6千元

今年春天收到實習錄用通知時，Celentano比較了夏季在帕西帕尼或紐約租一套公寓的費用，以及與父母同住、每週乘坐往返廉價航班的費用。她根據Apartments.com和Renthop的數據，帕西帕尼單間公寓（Studio）平均月租金約1,730美元（約13,530港元），紐約接近3,500美元（約27,374美元），不包括水電費、雜費、天然氣費和其他費用。

她沒有透露實習薪資，不過CNN指，今年奧美在紐約地區的夏季實習招聘廣告顯示，類似的工作時薪約15至20美元。

Celentano估計，如果她足夠幸運能在公司附近找到月租金較便宜的公寓，那麽6月至8月的實習期間她也至少要花費4,250美元（約33,239港元）。

相比之下，超級通勤的費用每周約為225美元（約1,760港元），包括兩地往返機票、來回機場和辦公室的Uber車費以及三餐。

Celentano向CNBC展示了通勤花銷的收據，每周三早上她都會登上一架票價27美元（約211港元）的航班出發，而她晚上9時起飛的返程航班費用約為60美元（約469港元）。為了省錢，她把早餐和晚餐都裝在包裏。

她的實習期為10周，預計今夏支出大約2,250美元（約17,597港元），總共能節省至少2,000美元（約15,642港元）。若以每周省下200美元計算，也即每月省800美元。

自稱實現Work-Life Balance

Celentano超級通勤中最困難的部分是，晚上11點左右才能回到家。不過她每周四遠程工作，至少可以睡到早上8點，這減輕了長途旅行的痛苦。

她表示，這樣做減少了她在遠離親友的地方可能經歷的很多壓力。而公司老闆也不介意，其他一些同事同樣選擇超級通勤，有人從波士頓或費城，甚至更遠的亞特蘭大飛來返工。

她承認搬到一個新城市會令人興奮，將自己推到舒適區外也很棒，但表示這種改變並不是她現在生活中所渴望的。

Newsweek報道，一些TikTok網友評論，此舉會打擾日常生活、導致生活質量下降，這麽長的通勤不值得。然而Celentano則稱很高興找到了支持超級通勤的僱主，她覺得更長的通勤時間幫她實現了工作與生活之間更健康的平衡。她向CNN表示，她理解網友的驚訝，但「事實上，通勤對我來說更便宜，這充分說明了當前的生活成本和年輕人進入職場時面臨的壓力。」

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