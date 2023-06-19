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西環煲仔飯蘭桂坊插旗　吳錫輝力推4大必吃菜式

博客 11:50 2023/06/19

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西環煲仔飯坤記無人不知，每晚排隊朝聖食客再現長龍，同區嚐囍亦屬粉絲三甲之選，經營多年後，三位股東各懷志向。

其中康哥便在中環插旗，數月前晉逸蘭桂坊精品酒店嚐囍初現，吾家老友為食者眾，20金剛即往試食。

中環嚐囍有新股東，整晚很細緻在介紹每一道菜，自前菜日式蕎頭、海蜇拍青瓜、醬脆蘿蔔開始，食物各有所好，這些頭盤可不是吾家杯茶。

菜單內容：鹹魚蓉煎藕餅、XO醬韭菜花銀魚仔炒蝦乾、上湯龍蝦炒米粉底、京葱豬膶炒蟶子皇（蘿蔔糕底）、康哥潮式翅、艇家煮海斑、鳳梨香脆冧冧豬、上湯海參絲浸菜苗，最後自是嚐囍招牌：黃金煲仔飯作結。

鹹魚蓉煎藕餅現在較少見，皆因健康成為大部分食客首要指標，但這組合實在太和味了。

鹹魚蓉煎藕餅有些食肆不敢弄，害怕食客健康為尚。但鹹魚配藕餅真的很和味，呷一口白酒，夾一啖香噴噴藕餅，不俗！

XO醬韭菜花銀魚仔炒蝦乾是典型街坊大牌檔菜式，鑊氣還可以，少點油更合吾家口味，及格。上湯龍蝦米粉底，上枱時氣勢強勁，龍蝦肉質鮮嫩多汁，難得是煎米粉分量不少，沒有浪費整盤大菜的珍貴龍蝦精華，吃一小碗米粉已半飽了。

靚龍蝦精華盡在汁液，全滲入下面的煎米粉底，來一小碗米粉，超滿足！

接着當然輪到嚐囍招牌煲仔菜：京葱豬膶炒蟶子皇（蘿蔔糕底）出場。熱騰騰的煙霧配音後，重挑吾家老友食慾。豬膶厚切，更有咬口，蟶子皇鮮，和蘿蔔糕來個fusion組合，過癮！至於艇家煮海斑，海斑質素可要提升了，浸的時間火候亦待改進。

嚐囍招牌煲仔菜，豬膶蟶子皇蘿蔔糕底，不尋常的組合，竟然愈食愈過癮。

嚐囍始終以煲仔飯起家，最後主食的黃金煲仔飯真係無得輸，全場encore不絕，兩大煲飯就連飯焦也消滅了。

嚐囍西環店排長龍的金牌煲仔飯，兩大煲15分鐘後飯焦也不見了！

整體而言，這蘭桂坊小店起步不俗，期望康哥和團隊研發更多煲仔小菜奉客。

撰文：吳錫輝

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