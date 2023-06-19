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日本直擊！2023年東京鐘錶藝術大展　Patek Philippe出6款限量版助興【內附詳情】

博客 11:04 2023/06/19

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在錶壇有「錶王」之稱的Patek Philippe（百達翡麗）自2012年開始，於全球各地舉辦鐘錶藝術大展，包括在杜拜（2012年）、慕尼黑（2013年）、倫敦（2015年）、紐約（2017年）和新加坡（2019年）等，累計約16.5 萬人參觀。

來到第六屆更定名為「2023百達翡麗東京鐘錶藝術大展」，是錶王歷來最具規模、最大型的免費展覽活動，好讓大眾從中了解錶王的作品、文化傳統、製錶哲學和專業造詣。

利用場館提供的自然光，錶王創造一個逾2,500平方米的展覽空間，並設置LED屏幕瞬間觀看日內瓦噴水池（Jet d'eau），和放置一個當地的名勝「花鐘」。（圖片：黃鑑江攝）

逾8個展區和500枚時計

是次「2023百達翡麗東京鐘錶藝術大展」為期16天（由6月10至25日），於西新宿商業區三角廣場內舉行，展場佔地逾2,500多平方米，分為約8個主題展區，品牌把位於日內瓦的 Rue du Rhone、座落Plan-les-Ouates的製錶綜合大樓和時計歷史館「搬到」西新宿，錶迷也如同打開「隨意門」進入錶王的核心區域。

為隆重其事，錶王帶來逾500多枚時計及精品供邀參觀人士觀賞，並推出 6 款限量時計及一系列珍稀手工藝時計助興。

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從珍藏看工藝

而從8個主題展區中（今屆增設超級複雜功能時計、音韻大師和歷史錶主專區等），更體會錶王對鐘錶歷史保育、對稀有手工藝傳承的初心。除了精選日內瓦錶王時計歷史館約190件珍藏，參展時計部分來自「古董時計系列」（十六至十九世紀初） 館藏 ，包括世上一些最古老的鐘錶。

同場展出約40枚獨一時計及限量作品 （拱頂枱鐘、枱鐘、袋錶和腕錶），從中可看到錶王在微繪琺瑯、掐絲琺瑯、人手精雕、微型木鑲嵌、人手精雕交錯飾紋及寶石鑲嵌等非凡工藝。此外，參觀者或錶迷可在場細賞一些由日本錶主借出作展覽的「精雕細繪」錶作。

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超複雜機芯展區

複雜功能時計是錶王一大專長領域，展覽亦預留大片空間展出旗下作品，其中一個展室將展示錶王一手設計與製成的機芯系列，更增闢專區部件製作步驟一一「展」述，觀看他們示範多款機芯的製作工序，一睹製錶大師的技藝。其中包括錶王於1925年的作品，是已知世上首枚萬年曆腕錶 （藏品編號P-72）和世上最複雜具備20項複雜功能的日月陀飛輪腕錶（ref.6002R-001）。

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2023年東京限量版

為錶展增添紀念性，錶王推出6款特別版專為日本巿場而設的腕錶和珍稀手工藝時計系列。其中有集4重複雜功能於一身的腕錶（ref.5308P-010），和最新世界時間腕錶（ref.5330G-010），是全球首枚可日期與當地時間同步顯示，開創World Timer先河。至於女裝複雜功能時計方面，錶王特此推出Calatrava系列推最新兩款新色，新款錶殼線條流麗。

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2023年百達翡麗東京鐘錶藝術大展
日期：由即日至6月25日
時間：10am - 8pm（每日7pm後停止入場）
　　　10:00- 5pm（6月25日4pm後停止入場）
地點：東京新宿區住友大廈三角廣場
備註：免費入場，須預先登記

產品查詢： 2522 0645

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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