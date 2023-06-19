【今日優惠精選】九巴小童免費任搭13日｜凑凑周年慶低至半價

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KMB 九巴：暑假13日小童免費搭九巴及龍運

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九巴即日至8月27日期間，一連13個周日及公眾假期，舉辦小童免費乘車日，適用於逾450條九巴及龍運路線，鼓勵廣大兒童與家人和親友到香港不同地方遊歷，愉快享受豐富假期。

九巴將於6月18、22、25日，7月1、2、9、16、23、30日，8月6、13、20、27日，舉辦合共13日小童免費乘車日，兒童當日可以無限次免費乘搭九巴及龍運營運的巴士，路線K12、K14、K17、K18除外。年齡介乎3至11歲，合資格使用小童八達通的人士，只需於上車時以小童八達通拍卡，活動日該八達通所扣除的車資將設定為$0。

此外，「九巴月票」售價維持780元至9月17日，而學生於6月30日前登記及購買九巴月票可享買二送一優惠。

2. 凑凑：7周年慶優惠低至半價

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湊湊火鍋推出周年慶優惠，以一張香港身分證計算A123456（7），號碼符合「7」字數量可獲得以下堂食火鍋優惠一次。

優惠1. 符合5個「7」或以上享半價 優惠2. 符合4個「7」可享7折 優惠3. 符合3個「7」享贈鍋底（奔馳鍋除外） 優惠4. 符合2個「7」贈大紅袍奶茶 （優惠1-3不可與套餐或其他折扣優惠同時使用）

此外，惠顧生椰系列第二杯半價（堂食/外買），點選清涼椰子雞鍋（單鍋/鴛鴦鍋）加$7優惠價品嚐新茶飲生椰系列（不可與套餐及其他折扣同時使用）。在6月27日惠顧新品菜單更享7折優惠（鍋底除外、不可與其他折扣同時使用）。

優惠限期：2023年6月30日

3. 大昌食品：購物滿$128享88折

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大昌食品現正進行感謝祭，由即日至6月30日期間，到門市購物滿$128即享88折優惠，再加送一套$24急凍產品優惠券。

此外，即日至6月21日期間，大昌食品限定產品優惠低至半價，當中包括日本（三重縣）豆腐買一送一、蔥阿伯祖傳手工蔥抓餅$23一包、日本白本菇/栗本菇(切) $18兩包、櫻城牌日本品種珍珠米5公斤$55一包。

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