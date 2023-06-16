【高息定存】4厘宜趁早做 收息2萬元無難度 專家教你最新高息策略 收息攻略 20:30 2023/06/16 分享： 分享： 本周港元定存「4厘俱樂部」去到12間咁多！專家話息口已見頂，宜趁早鎖定高息，仲教你點樣短、中、長期「一網打盡」！即睇以下影片︰ ET至高息 【高息定存】4厘宜趁早做 收息2萬元無難度 專家教你最新高息策略 退休積滿Fund 【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（中）MPF下半年XX地區睇高一綫？混合資產基金續跑贏股票基金？立即收看 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款2023】 又多兩間4厘！盤點12大銀行「4厘俱樂部」｜4.5厘見頂？專家︰難再見5厘 今日 【定期存款2023】 又多兩間4厘！盤點12大銀行「4厘俱樂部」｜4.5厘見頂？專家︰難再見5厘 50萬元做定期存款 收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新） 今日 50萬元做定期存款 收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新） 10萬元做定期存款 │加息或見頂 低門檻入場賺$4000、現有資金3.95厘（6月16日更新） 2023/06/15 10萬元做定期存款 │加息或見頂 低門檻入場賺$4000、現有資金3.95厘（6月16日更新） 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 2023/06/14 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款】長存期也有4厘 388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月16日更新） 2023/06/14 【定期存款】長存期也有4厘 388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月16日更新） 儲蓄 儲蓄產品 收息產品 港元定期存款 定期存款 港元