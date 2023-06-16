  • 27°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息定存】4厘宜趁早做　收息2萬元無難度　專家教你最新高息策略

收息攻略 20:30 2023/06/16

分享：

分享：

本周港元定存「4厘俱樂部」去到12間咁多！專家話息口已見頂，宜趁早鎖定高息，仲教你點樣短、中、長期「一網打盡」！即睇以下影片︰

ET至高息
【高息定存】4厘宜趁早做　收息2萬元無難度　專家教你最新高息策略
退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（中）MPF下半年XX地區睇高一綫？混合資產基金續跑贏股票基金？立即收看
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款2023】 又多兩間4厘！盤點12大銀行「4厘俱樂部」｜4.5厘見頂？專家︰難再見5厘
今日
【定期存款2023】 又多兩間4厘！盤點12大銀行「4厘俱樂部」｜4.5厘見頂？專家︰難再見5厘
50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新）
今日
50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新）
10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.95厘（6月16日更新）
2023/06/15
10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.95厘（6月16日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/06/14
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月16日更新）
2023/06/14
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月16日更新）
儲蓄 儲蓄產品 收息產品 港元定期存款 定期存款 港元

下一篇文章

【定期存款2023】 又多兩間4厘！盤點12大銀行「4厘俱樂部」｜4.5厘見頂？專家︰難再見5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息存款】4厘定存「曬冷」　9大銀行、高低門檻、新舊資金
【高息存款】4厘定存「曬冷」　9大銀行、高低門檻、新舊資金
【高息存款】驚現30厘高息搶客、1個月賺$2500！恒生7.5厘、高息活期大合集
【高息存款】驚現30厘高息搶客、1個月賺$2500！恒生7.5厘、高息活期大合集
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月16日更新）
【定期存款】長存期也有4厘　388天4.38厘、12個月4.1厘、逾10銀行3.5厘以上（6月16日更新）
【定期存款2023】 又多兩間4厘！盤點12大銀行「4厘俱樂部」｜4.5厘見頂？專家︰難再見5厘
【定期存款2023】 又多兩間4厘！盤點12大銀行「4厘俱樂部」｜4.5厘見頂？專家︰難再見5厘
10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.95厘（6月16日更新）
10萬元做定期存款 │加息或見頂　低門檻入場賺$4000、現有資金3.95厘（6月16日更新）
50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新）
50萬元做定期存款　收息$23,280！ 新舊資金都有4厘（6月16日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款