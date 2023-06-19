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「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族

個人增值 08:30 2023/06/19

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無論收入多少，存錢總是一大難題，每個月覺得自己沒有用很多，但銀行餘額已經悄然等於零。很多理財專家會建議，通過記賬來調整自己的收支，但要每天都堅持將大大小小支出都記下也是一個大挑戰。為解決這些煩惱，可以嘗試「零基預算」（Zero-based budgeting）。

什麽是「零基預算」？
零基預算亦可以稱為零和預算，是指每月總收入減去支出等於零，相信很多人會好奇，這是建議每個月都做月光族？當然不是這樣。這個策略的目的是確保總收入中每一分錢都有用處，而不是單純存放在儲蓄卡内，毫無目的隨意使用。

假設每月收入是30,000元，應該將這筆錢清楚規劃在生活開支、債務、緊急儲蓄、投資、退休金等方面，你應該有0元是下落不明的。這其中的分類可依據個人喜好調整，只要遵循每一份錢都有去處這一原則即可。

如何創建「零基預算」？
1. 創建自己預算類別
首先要先檢視過去自己的消費習慣，根據自己的生活分出屬於自己的開支類別。例如每個月需要支付租金、家用、飲食、交通等等，有些人可能不需要支付家用，所以這項開支可以換成自己的開支類別。

2. 歸零
在分出自己有哪些類別需要開支後，根據自己過去的支出記錄，為沒一個類別做好預算。例如每個月需要預留12,000元支付房租，10,000元用於消費等等，直至將30,000元全部都相應規劃好去處，不留一分錢。

以30,000元為例，根據「零基預算」原則，可以列出如下預算表：

收入： 30,000元
類別 分配數額
租金 12,000元
飲食、交通及其他消費 10,000元
家用 4000元
電話費、網費 400元
儲蓄 3600元
完成分配後剩餘： 0元

「零基預算」優點
零基預算處理可以幫助減少不必要的揮霍，還可以讓自己更有意識地考慮如何使用每個月的收入，它迫使你思考你的目標是什麼，以及你目前的習慣如何在實現這些目標的過程中發揮作用。 

「零基預算」缺點
不過，這種方式也不一定適合所有人，對於工作較忙或收入變化較大人士，可能不是最佳方案。

1. 太花時間計算
由於這個預算表是在所有事情沒有發生時，自己對將要花費的錢進行預測，如果要構建適合自己的預算，可能需要花費大量時間來試驗。

2. 每月收入大幅波動
「零基預算」的原則是將自己總收入進行分配，如果是每個月收入都有大幅波動的人士，要計算出每個月在收入類別中的開支可能比較困難，也不是太適合使用這種方法。

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