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全球投行紛紛下調人民幣預期　人民幣成亞洲最差貨幣之一

收息攻略 14:10 2023/06/16

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路透社報道，全球投資機構紛紛下調對人民幣的預測。此前人民幣走軟，兌美元匯率跌破「7」，中美利差擴大，且有跡象表明中國準備推出更多刺激措施，以支持疫情後坎坷的經濟復甦之路。

路透社指，人民幣成為表現最差的亞洲貨幣之一。據彭博數據，截至6月16日14時，在岸人民幣匯率今年迄今為止下跌約3.3%，離岸人民幣下跌約3.15%。

各大投行對人民幣未來走勢作出了如下預測：

2023年底美元/人民幣匯率預測

投行 新預測 舊預測
法國農業信貸銀行 6.95 6.70
高盛 7.0（六個月內） 6.7
摩根大通 7.25 6.85
馬來亞銀行 6.95 6.65
瑞穗銀行 6.9 6.7
摩根士丹利 7.1 6.65
加拿大皇家銀行資本市場 7.15 6.6
法國興業銀行 7.3 6.9
瑞士銀行 6.9-7 6.8

（資料來源：路透社）

法國農業信貸銀行認爲：「從經常賬戶的角度來看，目前形勢仍不如以前那麼有利。服務業赤字再次擴大，以及資本賬戶外流，正在推動更多的在岸外匯需求。」「儘管貿易順差增加，但在岸對外貿易餘額下降，表明轉向人民幣貿易，但也意味着更多的外匯被保留。但在當前背景下，企業不拋售外匯不利於人民幣升值。雖然一旦人民幣預期發生變化，這可能對人民幣有利，但目前還沒有起到作用。」

摩根大通對路透社表示：「未來人民幣匯率將繼續受到結構性負利差的壓力，這阻礙了支持人民幣的資金流動，包括外國證券投資 (FPI) 債券流入和企業美元拋售。」「在沒有投機性泡沫的情況下，中國人民銀行對人民幣疲軟保持容忍，也爲其進一步走弱打開了空間，短期內季節性派息流動是一個額外的利空因素。」

加拿大皇家銀行資本市場稱：「中國人民銀行這次對美元/人民幣匯率升破7.0的關鍵水平表現出容忍，這可能表明它轉向接受受控的貨幣貶值，以幫助支持經濟。貿易加權CFETS指數仍遠高於由疫情導致的2020年低點，並且有進一步貶值的基本理由和空間。」

高盛預計，「未來幾個月商品貿易順差將從目前的高位收窄，儘管近幾個月商品貿易順差的外匯兌換率一直很低。同時，在國際旅行重新開放的背景下，服務貿易逆差可能擴大。」

瑞士銀行表示：「瑞銀美國經濟團隊最近修改了聯邦基金利率預測，預計美聯儲12月會議將在年內降息25個基點，而此前的預期是從9月起的一年內降息100個基點。」「因此，收益率差可能不會像我們預期的那樣縮小。此外，迄今為止，中國的增長復甦弱於預期。這可能會拖累短期投資組合資金流入。」

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