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【黃鴨2023】 黃色巨鴨週邊產品出爐 飄浮橡皮鴨泡茶器 / 紀念版SIM卡 / 精品公仔

精明消費 17:42 2023/06/15

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巨型橡皮鴨2013年首度訪港，為大家留下不少美好回憶，時隔十年後，黃鴨帶著小夥伴一同再次訪港。為與眾同樂，不少商家與黃鴨合作，推出他各式巨型橡皮鴨紀念品及週邊產品，包括茶飲店推出飄浮橡皮鴨泡茶器、csl推出《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡及ZA bank贈送黃鴨公仔。

1. METZ Luxury Tea 飄浮橡皮鴨泡茶器

METZ Luxury Tea 緊貼潮流推出第一個也是唯一的飄浮橡皮鴨泡茶器（售價：118元），凡購買任何METZ/M21系列產品即可享88元換購。

這個可愛的漂浮式泡茶器每次使用時都會讓你微微一笑。茶漏由18/8不銹鋼製成，黃鴨子由BPA無害塑料製成。加入散茶到茶漏，並沖泡至所需要的濃度即可享用，泡茶器建議手洗。

    點擊圖片放大
    +2

2. csl. 限量版橡皮鴨SIM卡

csl. 十分支持⼤型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，為與眾同樂，特別推出限量《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡。由即日起至2023年7月31日下午6時，訪港旅客或本地居民只需透過AR Lens手機應用程式，以擴增實境 (AR) 成功捕捉指定SIM卡圖案取得電子換領券，便有機會免費獲得限量《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡。

客戶除可享用SIM卡提供之香港數據及通話分鐘和旅遊數據通行證外，更可保留SIM卡於Club Sim手機應用程式內增值超過175個地區的漫遊數據、香港數據及話音，及即將推出的中國漫遊數據等服務。

限量《橡皮鴨二重暢》2023香港紀念版SIM卡內包含：

  1. 5GB 香港數據及無限通話分鐘5GB香港數據為4.5G 42Mbps，須於SIM卡啟動日起7日內使用。使用限期完結後，數據用量餘額將被取消。通話服務不支援：國際長途電話、漫遊語音通話及國際來電轉駁）。
  2. 1日旅遊數據通行證 (覆蓋中日韓台泰等15個旅遊熱點)。

詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大

3. ZA bank 送NFT、黃鴨公仔

虛擬銀行ZA Bank也宣佈贊助大型海上公共藝術展覽《橡⽪鴨⼆重暢》，並免費派發限量版「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」獨家造型數碼收藏品（「NFT」）及橡皮鴨公仔。

即日起至6月18日期間，ZA Bank 香港用戶只要成功為品牌吉祥物Zappy和Alfie 或ZA Card與巨型橡皮鴨「打卡」，並按指定條件將相片上載至 Instagram 限時動態，就有機會獲得可愛橡皮鴨限量精品公仔一套。

送橡皮鴨公仔活動詳情：按此

另外，即日起至2023年6月26日期間，ZA Bank香港用戶只需參與「做任務 做乜都 Double 『得』，經 ZA Bank App 完成3項簡單指定任務，即有機會贏得富有香港地道特色的橡皮鴨造型NFT或其他豐富獎賞。

「做任務 做乜都 Double 『得』活動詳情：按此

    點擊圖片放大

 

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