迪士尼24天環球之旅開賣 坐私人飛機遊全球12座樂園

迪士尼豪華旅行團「Disney Parks Around The World」近日再次開賣，團員將在24天内搭私人飛機玩遍全球12個迪士尼樂園，還會前往泰姬陵、吉薩金字塔和埃菲爾鐵塔。

享迪士尼樂園特權 環遊全球9地

團友可以享有一系列迪士尼樂園特權，例如在開放時間前入園、有機會免排隊使用遊樂設施、獨家參觀士尼影業集團辦公室等。旅途另配有冒險嚮導、幻想工程師等迪士尼專家和工作人員。

旅行團將停留9個地點：美國安納海姆（Anaheim，加州迪士尼所在地）、三藩市、東京、上海、香港、印度阿格拉（泰姬陵所在地）、埃及開羅、法國巴黎、美國奧蘭多（全球最大迪士尼所在地）。

可以直飛目的地的私人飛機由波音757改裝而成，配有機組人員、機上廚師、三名專職工作人員和一名旅行醫生。

團費90萬港元起 名額限75位

參與名額僅75位，團費每人114,995（約89.9萬港元）美元起，此費用也包括了各地迪士尼樂園酒店等豪華住宿，69次用餐，以及31次實地考察。

有兩個團期可供選擇，分別爲2024年6月16日~7月9日和同年7月28日~8月20日。

預訂資格劃分不同優先級：參加迪士尼冒險樂園（Adventures by Disney）行程3次以上的客人，能最先在6月12日起預訂；然後是參加過1次的客人（6月14日起）、迪士尼Golden Oaks Community會員（6月16日）、普通公衆（6月19日起）。

如果想帶孩子參加，則要注意參團建議年齡為14歲以上、最低12歲，年紀更小的兒童就無法報名了。

香港人可以報名嗎？

「迪士尼樂園環球之旅」在去年6月首次推出，當時定價為每人109,995美元（約86萬港元）起，目前的團費比之前貴5,000美元（約3.9萬港元）。

比較兩年的行程路線手冊，可以發現今次行程與以前大致相似，只是個別地點的活動項目稍有改動。例如，本次在三藩市等地的晚餐可以自選餐廳，在香港和上海體驗當地文化的可選活動分別被砍去了2-3項。

官方網站上分列了美國公民和非美國公民要準備的旅行證件，未限定特定國籍。不過，該旅行團應該是主要面向北美市場，網頁所寫的咨詢熱綫是美國電話號碼，並指示加拿大顧客應聯絡旅行顧問，行程進出點也均為美國城市。

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