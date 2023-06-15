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【美國加息】後市應該點部署？分析：看好日股、美股　一文看清投資啟示

藍籌股 17:39 2023/06/15

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美國聯儲局公布議息結果，宣布維持利率5.0%-5.25%的水平不變。儘管官員預料今年內將再度加息兩次，投資市場亦有不同的聲音浮現。本網整合3位專家的意見，拆解加息動作同時給予投資啟示

景順：看好日本股票、搭配美國資產防禦

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭形容，這是一次非常鷹派的加息暫停。儘管最新點陣圖顯示，在今年內將再加息50個點子，但他認為美國再度加息的可能性不大。

趙耀庭表示，亞太區股票繼續看俏，當中更看好日本股票，主要因為日本央行仍致力維持現有的寬鬆貨幣政策；中國人民銀行正在降息以提振國內和地區增長，美聯儲則已暫停加息。同時在美聯儲有更清晰的表態之前，他認為，對美國資產保持戰術性防禦配置或是合適的選擇。

畢馬威：香港銀行收入前景樂觀

就美國聯儲局上調利率，畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，仍然預計2023年將進一步加息。聯儲局已經明確表示，將通脹控制於2%或以內仍是首要目標，除非有明顯的趨勢表明通脹已受控，否則聯儲局仍傾向進一步加息。

他又指出，2023年香港銀行的淨息差和營業收入前景依然樂觀，2022年和2023年加息的影響尚未完全體現在息差上。

瑞士寶盛：AI非泡沫、續看好美股

瑞士寶盛股票策略主管Mathieu Racheter指出，自5月下旬在AI引發的反彈的推動下，市場表現良好，未來將繼續看好美國股市。他又表示，近期關於AI泡沫的討論越來越多，更有些人將當前情況與2000年代初的互聯網泡沫進行比較。Mathieu Racheter不同意這一觀點，更預計美國股市將在信息技術和通信股的推動下小幅走高。

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欄名 : 理財學堂

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