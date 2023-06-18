銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 個人增值 09:40 2023/06/18 分享： 分享： 收到銀行短訊要求回覆核實交易或確認綁卡，到底是真提示還是假詐騙？因應金管局最新保安要求，不少銀行都較以往增加雙重驗證措施，即看今集《理財最前線》實測示範︰ 理財最前線 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 2023/06/11 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 2023/06/04 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 2023/05/28 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 2023/05/21 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠？ 一張慳$70教學 2023/05/14 【北上消費】高鐵出行、隱藏車票買法更優惠？ 一張慳$70教學 電子支付 網絡保安 手機Apps 信用卡 香港金融管理局 Apple 銀行