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銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範）

個人增值 09:40 2023/06/18

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收到銀行短訊要求回覆核實交易或確認綁卡，到底是真提示還是假詐騙？因應金管局最新保安要求，不少銀行都較以往增加雙重驗證措施，即看今集《理財最前線》實測示範︰

理財最前線
銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範）
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欄名 : 理財最前線

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