【今日優惠精選】海洋公園快閃 門票買1送1 益力多Pop Up Store買滿$50送保溫袋

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海洋公園：快閃優惠 門票買1送1

即日起至6月30日，Trip.com推出平日二人同行門票買一送一，成人原價528元/位折後249元/位，除每周二及周末，其它時間包括端午節均可使用。

馬上搶購：按此



指定周末免費入場活動：

6月海洋公園於舉辦「Chill All Night」夜間饗樂體驗，於特定星期六晚上（2023年6月17、24 日）均可免費入場。



「Chill All Night」免費入場：

日期：2023年6月17日、6月24日

時間：晚上6時30分至9時

詳情可參閲：按此

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2. 益力多Yakult：Pop Up Store買滿50元送保溫袋

全港首個益力多Pop Up Store登陸沙田新城市廣場，即日起至6月25日，於限定店中或一田超市買益力多產品滿50元，即送保溫袋1個(需出示活動期間內的即日單據)。另外，可以憑單據在限定店玩夾公仔機1次。



活動詳情:

日期: 2023年6月16日至6月25日 (12:00pm - 9:00pm)

地點: 新城市廣場L1東翼



Yakult Man親親見面會時間:

6月17日 / 6月18日 / 6月24日 / 6月25日 (新城市廣場1期及3期每日各一次)

新城市廣場L1東翼 (2:30pm-3:00pm)

新城市廣場3期 L2 (5:00pm-5:30pm)

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3. 小茶屋：特定茶飲系列買一送一

小茶屋兩周年，即日起至6月18日，特定系列買一送一。



6月16日：煎抹茶系列 買一送一

6月17日：生朱古力系列 買一送一

6月18日：生朱古力系列 買一送一



只要follow @kochaya_tea ，like&share這個post去story，hashtag #小茶屋 即可享有優惠，記得向店員出示Story證明。



地址：旺角豉油街29號4A

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撰文：hket小編

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