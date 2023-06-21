博反彈不是夢！ 股票平台比較　免費lv2報價 / 免佣免收費

美股又破頂，港股有望重上兩萬點？即使你掌握到「財自密碼」，想博反彈，沒有好的股票工具只會事倍功半。本文精選股票平台，涵蓋大型銀行及券商，從報價服務、收費、專家分析等多角度，為讀者推介最抵玩的平台。

有銀行提供免費level 2報價，甚至是level 3資訊！亦有銀行提供經紀評級、目標價及形態分析；券商則以人工智能投資組合、討論區、免佣免收費作招倈，齊看下圖︰

目前不少股票平台都只是提供普通的Level 1買入賣出報價，但如果要較深入的Level 2 市場數據（包括最佳十檔買賣盤、每個價位的供求狀況資料等）或者Level 3（正在買賣盤輪候隊伍內的證券商）的資訊則大多要額外收費。

滙豐︰免費level 2報價

滙豐HSBC Easy Invest在這點較突出，因為即使是HSBC One客戶，也可以免費使用level 2報價服務，讓你看到於每個買賣價位有多少人在輪候及相應交易股數，而其他券商股票平台大多要收數百元的月費。

如果想要level 3報價，尚玉或卓越理財客戶能免費使用。屆時還可以看到是哪一間證券商輪候買賣價位、是集中還是分散出價等等，以判斷即市交易策略，例如在什麼水平追貨或沽貨等等。

Easy Invest還有交易追蹤 （Trade Track）服務，獨家披露滙豐top 5%表現最佳所買、賣及持倉資訊，包括平均買入和賣出價，資訊每日更新3次，更可以查看當中增持或沽清比例等等，用戶不用登入也可以瀏覽，較為優勝。

花旗︰提供專家分析

雖說投資不能假手於人，最緊要有自己看法，但股票平台若能提供專家分析，仍有助大家作出決策。花旗在這方面與滙豐旗鼓相當，以簡易的評級為主，希望幫助用家消化資訊並更易解讀股票。

在專家分析上，花旗主要提供5大方面，包括圖表展現走勢、提供Refinitiv經紀評級、提供股票參考目標價、提供股票平均得分及同業比較、以及提供板塊分析。

富途︰遊戲化、社區化 配合免佣吸客

富途在近10年來為本港券商生態帶來很大的衝擊，目前許多年輕一代都慣用富途的APP，大家可在APP內儲分、換牛牛公仔、留言「圍爐取暖」，有人揚言富途不只是一種工具，更建立了一種文化。

實際上，它提供的資訊確能滿足不少年輕散戶，例如股票走勢圖、資金流向分布等等，串流報價則要付費。佣金方面，在富途上買賣港股免佣，美股則為最低0.99美元。不過雖然免佣，但要留意它設平台費。

事實上，除了交易佣金及平台費，無論銀行或券商，它們都有可能收取其他費用，例如代收股息費、代收紅股費、轉倉費等等，讀者在選用前，務必要清楚查閱不同收費。

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