【理財個案】40歲有10萬儲蓄　如何5年內置業？

一個人在20至30歲期間是用錢的高峰，他們的儲蓄可能比較遲起步，但有心不怕遲，今次個案雖然儲蓄不多，但每月可用作儲蓄或投資的金額有較大空間，想3至5年內置業，可如何達到？看看龔成是如何回答︰

讀者︰

龔老師您好，我現時40歲，銀行有10萬元儲蓄，另外每月有3萬元可作儲蓄/投資

我目標是43-45歲前置業，請問我應該如何安排呢？



龔成︰

可以用「小資產追大資產」方法，先在股票上增值，然後再買入物業。

你銀行的儲蓄可以用作備用現金，每月的儲蓄可以用於投資。

建議你用「平穏增長股」 + 「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

現在你每月先用5成儲蓄，即$15000做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

雖然「潛力股」增長潛力較高，但風險都唔細。你現時投資知識較淺，建議先集中在平穩增長類股。至於潛力股，只宜小小注(不多於3成)。到你將來投資知識有一定水平，才慢慢增加潛力股比例(大約5成)。

至於餘下的現金，就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在便宜價加大力度掃貨。

以你每月儲蓄3萬元，以每年10%回報（連股息投資），5年之後大概有$200萬作首期之用。

在你打算買入物業前的半年到一年就要分階段賣出股票套現，避免一次過賣出，以平衡價格波動對你造成的風險。

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