保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？

讀者夏小姐（化名）早前向10Life反映，1997年母親患病，保險代理便建議父親購買一份終身人壽保險及附加定期人壽保障。最近，夏小姐在偶然情況下，發現父親這份供了多年的終身人壽保險，其退保價值竟遠少於已繳保費，究竟有何蹊蹺？

事件橫跨多年，我們嘗試查出來龍去脈⋯⋯

1993年：夏小姐的父親腦中風，需進行腦手術。

1995年：夏小姐的姑姐入職某大保險公司代理。姑姐游說夏小姐、其姐姐及母親，各自購買了保險產品。不久，姑姐離開離職，三人保單便轉由另一位代理汪小姐（化名）跟進。

1997年﹕夏小姐的母親入院進行手術，其後索償手續期間，汪小姐建議父親購買「分期支取儲蓄終身壽險」及「五年定期壽險」。

▼ 點擊圖片放大

2022年﹕夏小姐協助父親處理保單，登入其網上賬戶，偶然發現近年的週年通知書及預期價值一覧表。表中列出，父親供了25年的保單，退保價值（24,048美元）竟遠少於總繳付保費（33,120美元）。

夏先生保單的保單預期價值一覧表（美元）

▼ 點擊圖片放大

因此，夏小姐立即向保險公司查詢，要求退回所有已繳保費，但得到以下保險公司客戶服務部回覆：

▼ 點擊圖片放大

個案分析：

1. 就客服回覆，夏先生當年投保之保費是「非標準級別」，因為投保風險高於保險公司可承擔之標準，於是附加額外保費439.05美元，這金額不會衍生保單價值。簡言之，夏先生曾患腦中風，被加了loading（額外保費），保費比人貴。

2. 翻查投保申請文件，當年的病歷申報及投保附加資料均是英文文件，其中附加資料以手寫形式、中英夾雜申報了資料，並附有夏先生簽署。

▼ 點擊圖片放大

3. 我們無法考證夏先生是否清楚了解自己被加loading，畢竟投保發生在多年之前。在此我們提醒讀者，投保時要特別留意手寫聲明，確認自己同意其內容才簽署。

4. 究竟這份保單是否一無是處？在保單開始的1997年，保費是2,053.5美元，身故賠償額5萬美元，身故賠償額為已繳保費的24.3倍。然而，隨著保費一直累積，身故賠償額相對已繳保費的倍數也持續下降。到了保單第11年，身故賠償額等於累積已繳保費，再供下去，只會越供越蝕。如果有可靠的顧問為夏先生定期檢視保單，可能可以及早發現，早點離場。

夏先生現在應該怎樣做？再看近期保單預期價值一覧表，夏先生74歲時，已繳保費多於身故賠償額9,072美元，若繼續供下去，到79歲時，差距會持續擴大至12,156美元（未計非保證紅利），就算派足非保證紅利，差距也增加至9,511美元。由此看來，再供下去都沒有著數。

夏小姐認為保險公司早年沒有提供保單預期價值一覧表，涉嫌隱瞞長期退保價值少於供款額。這由於多年前，規管機構沒有要求保險公司須提供保單預期價值一覧表。

不過，保監局於2017年公佈的指引16，要求保險公司就分紅保單提供利益說明，顯示預測表現資料，如不同保單年度的保證、非保證利益，及兩者總和。大家投保分紅保單，或者俗稱儲蓄保險，就要留意利益說明，當中顯示保證回本年、預期回本年。

註： 本文最後更新日期：2023年6月7日。

【文章來源：10Life；原題：【保單診症室】「儲蓄終身人壽保險」供款25年 退保價值仲少過已繳保費？】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App