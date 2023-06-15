【信用卡優惠】日圓5.5再創新低！即睇日本購物／預訂行程有咩著數

美國聯儲局維持利率不變，惟主席鮑威爾的鷹派言論，跟持鴿派立場的日本央行相反，日圓兌美元一度跌至141.2，創去年11月以來最低水平；每百日圓兌港元低見5.51。

在日圓持續走弱下，日本內閣官房長官松野博一直言，滙率過度波動是不可取，重申會密切關注外滙走勢，強調外滙穩定是很重要，應要切實地反映經濟基本面，又指政府將會在需要時採取適當行動。

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