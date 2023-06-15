  • 27°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信用卡優惠】日圓5.5再創新低！即睇日本購物／預訂行程有咩著數

精明消費 13:03 2023/06/15

分享：

分享：

美國聯儲局維持利率不變，惟主席鮑威爾的鷹派言論，跟持鴿派立場的日本央行相反，日圓兌美元一度跌至141.2，創去年11月以來最低水平；每百日圓兌港元低見5.51。

在日圓持續走弱下，日本內閣官房長官松野博一直言，滙率過度波動是不可取，重申會密切關注外滙走勢，強調外滙穩定是很重要，應要切實地反映經濟基本面，又指政府將會在需要時採取適當行動。

Mastercard經濟研究所最新發布《2023年度旅遊業趨勢》報告，表示自去年9月以來，日本一直是十大最受亞太區旅客歡迎的地點之一；對香港人來說，日本早已成為旅遊熱點。Mastercard旗下的Mastercard Travel Rewards，為World和World Elite持卡人提供一系列優惠

 

出發前準備

Agoda（只提供英語版）

網上旅遊代理
  • 預訂全球酒店即享折扣高達12%
  • 有效期至2023年12月31日

Trip.com

為全球用戶提供一站式旅遊產品和服務

常規禮遇：

  • 預訂預付酒店滿1,000港元即減100港元
  • 預訂機票滿1,500港元（淨價、不適用於中國內地之內陸機票）即減100港元
  • 預訂當地體驗產品滿500港元即減50港元
  • 有效期至2023年8月3日
在地購物

BicCamera

日本的電子巨頭之一
  • 消費滿35,000日圓（含稅）可享875日圓回贈
  • 有效期至2023年6月30日

Parco Department Store

百貨商店
  • 消費滿30,000日可享3,000回贈
  • 有效期至2023年6月30日

Takashimaya

百貨商店
  • 消費滿40,000日可享1,500日回贈
  • 有效期至2023年6月30日
回程購物

LAOX

透過日本各地的綜合免稅店網絡

提供各式各樣的產品
  • 消費滿35,000圓可享7,000圓回贈
  • 有效期至2023年6月30日

T Galleria by DFS Japan

奢侈品牌的匯聚地
  • 消費滿25,000日可享1,250回贈
  • 有效期至2023年6月30日

相關文章：

【日本網購】日圓大跌係網購好時機？　推介5大日本購物網站

【日本網購】日圓跌至逾5年新低　3個日本網購平台推薦

【日圓大減價】旅行血拼買爆喼　3招助你解決超重行李

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【港鐵抽獎】送免費全年車票　MTR Mobile一連30日抽獎（附參加辦法）
2023/06/13
【港鐵抽獎】送免費全年車票　MTR Mobile一連30日抽獎（附參加辦法）
【好去處】深圳人氣「太二酸菜魚」進駐香港 主打「酸菜比魚好吃」酸菜魚
2023/06/12
【好去處】深圳人氣「太二酸菜魚」進駐香港 主打「酸菜比魚好吃」酸菜魚
早餐真係貴到好誇張? 網民:超過$XX已經好貴 烚四隻蛋當一餐算
2023/06/09
早餐真係貴到好誇張? 網民:超過$XX已經好貴 烚四隻蛋當一餐算
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
2023/06/08
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
如何專享機場貴賓室？一文看清6大信用卡年薪要求／使用限制／同行人數
2023/06/06
如何專享機場貴賓室？一文看清6大信用卡年薪要求／使用限制／同行人數
時裝服飾 外滙 貨幣政策 機票 產品 經濟 信用卡 港元 日圓 低水

下一篇文章

【今日優惠精選】Dough Bros父親節免費送冬甩 天星銀行3週年免費派蛋糕、禮物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【今日優惠精選】Dough Bros父親節免費送冬甩 天星銀行3週年免費派蛋糕、禮物
【今日優惠精選】Dough Bros父親節免費送冬甩 天星銀行3週年免費派蛋糕、禮物
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
【今日優惠精選】OB House電子產品開倉45折｜維他免費派鮮茶　送盲盒/折疊袋
【今日優惠精選】OB House電子產品開倉45折｜維他免費派鮮茶　送盲盒/折疊袋
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【好去處】深圳人氣「太二酸菜魚」進駐香港 主打「酸菜比魚好吃」酸菜魚
【好去處】深圳人氣「太二酸菜魚」進駐香港 主打「酸菜比魚好吃」酸菜魚
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款