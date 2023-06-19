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有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹

個人增值 10:53 2023/06/19

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美國聯儲局昨宣布維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾還表示今年暫不適合減息，而繼續加息也是適當的行動。自從美聯儲大幅加息以來，利率一直在穩步上升，現金類賬戶帶來高收益，一度吸引不少投資者，而在現時情況下，「現金為王」仍然適合嗎？

有錢人擬大幅增持現金
根據CNBC一項新調查顯示，百萬富翁在過去一年中大幅增持了現金和現金類投資配置，並可能在未來12個月内增加這些配置。截至2023年春季，百萬富翁持有其投資組合中24%的現金，遠高於2022年秋季的16%和2022年春季的14%。

調查中還表示，百萬富翁囤積現金似乎是他們預計2023年股市疲軟，但這些都是試圖對未來進行預測，若現實情況並非如此，將會令投資者付出長期的代價，並不建議普通投資者模仿百萬富翁的選擇。

為何現時持有大量現金並不明智？
根據CNBC報道，多名認證個人理財規劃師都認為，現時並不適合大幅持有現金︰

1. 不是所有現金賬戶有高收益
雖然現時利率高企，現金賬戶能為投資者帶來一定收益，但並非所有的賬戶都一定會給出有競爭力的收益，根據CNBC引述Bankrate最近的一項調查表示，儘管回報非常誘人，但只有22%的儲戶在他們的賬戶上賺取了3% 或更多的利息，其中僅7%的人正在接受4%或更高利率。

2. 投資者錯失其他收益機會
從歷史上看，長期而言，股票的表現優於現金和債券等更為保守的資產。如果不是最近急需要現金的投資者，若持有太多現金，將會錯失利用其它高收益投資工具帶來的收益的機會。

3. 高利率環境不會永存
雖然聯儲局表示今年暫時不會出現減息，但高利率的環境不會永遠存在，如果美聯儲在未來降低利率，現金將錯失有利地位。

宏利︰減持現金更有機會戰勝通脹

宏利今年的投資見解報告中也認為，現時應該減持現金，增加其他類別投資，以獲得更高的回報，這比保留現金更有機會戰勝通脹。報告中表示，歷史告訴我們，股票、債券和一些以收入為導向的投資有可能帶來比現金更高的長期回報，並有可能超過通脹。宏利引述彭博社數據表示，雖然這些資產類別的投資回報每年都在變化，但從長遠來看，它們已經復合起來達到可能跑贏通脹的水平，並且高於目前定期存款的名義利率。

例如過去14年（2009-2022）：
亞洲股票和亞洲債券的複合年名義回報率分別為8.15%和4.38%。對於以收入為導向的投資，例如亞太房地產投資信託基金，年化回報率為+11.38%。同時，亞洲高收益的年化回報率為+6.39%。

何時適合增持現金？
認證個人理財規劃師兼Life Planning Partners創始人McClanahan表示，在選擇適當增持現金時，家庭應該考慮兩件事：未來5年可能需要多少錢來購買昂貴的物品，以及用於應急基金的部分。例如，如果短期内需要大筆錢購買樓、結婚生子或轉行等等，為此預留一定現金是可取的。McClanahan補充説道，只要了解自己的現金需求，持有現金是可取的。

隨著聯儲局改弦易轍　投資者如何部署額外資金？

美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

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欄名 : 理財加油站

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