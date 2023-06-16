僱主提供團體危疾保障的重要性：提振士氣、維持公司生產力

近年不少數據反映，危疾，包括癌症、心臟病等，均有年輕化的趨勢。一旦不幸患上危疾，對身體和情緒帶來的負面影響都不能想像，人生更可能會有翻天覆地的改變。慶幸的是，現今先進的醫療技術和新藥物的研發為很多危疾帶來治療的希望。因此，若不幸患上危疾，只要獲得適切的治療，亦有機會重拾健康。

當社會意識到，雖然我們無法完全避免患上危疾的可能，但我們卻可以及早為自己的健康建構防護網，而危疾保險便是其中不可或缺的理想工具。

危疾險與醫保不同

很多人會把危疾保險和醫療保險視作同一類保險，其實兩者並不相同。醫療保險是一種針對疾病或意外所引致的醫療支出提供保障的保險產品，通常以實報實銷形式作出賠償。危疾保險則是一種針對確診嚴重疾病而提供保障的保險產品，當受保人確診計劃承保的嚴重疾病時，保險公司通常會支付一筆過的賠償予受保人供其任意運用，受保人可用作支付醫療費用，甚至可用作應付生活費用或其他支出。因此，危疾保險和醫療保險所提供的保障不盡相同。

如果你是公司的僱主，而現時只為僱員提供一般的團體醫療保險，或許是時候為員工行多一步，考慮為他們添加一份團體危疾保險！

團體危疾保險是什麼？

團體危疾保險是指為僱員提供指定嚴重疾病保障的的團體保險產品，一般包括癌症，中風及心臟病等嚴重疾病，以一筆過現金賠償為主，為受保人在患上危疾後提供緩解燃眉之急的現金支援。當受保人確診受保疾病後，即可獲得現金賠償供自由運用於醫療或生活開銷上，減輕受保人的經濟負擔。

買團體危疾保障的好處

僱主為員工額外購買團體危疾保障的好處有三：

第一，員工必能感受到公司對他們的關心，為他們謀求福祉，並願意投資於員工的健康和安全。這有助於提高員工士氣和留才效益。

第二，危疾保險可以幫助減少員工醫療費用的支出。對於許多被診斷患有危疾的員工來說，醫療費用可能是一個巨大的經濟壓力源。通過幫助員工獲得健康保障，有助於減輕員工可能遇到的一些壓力和負擔。

第三，危疾保險更可以幫助維持公司的生產力。眾所周知，壓力和焦慮會對工作效率產生負面影響，被診斷患有危疾的員工或多或少需承受負面情緒。通過提供危疾保障，員工必能感受到公司的支援，並可以安心接受治療及早康復並恢復原職。這有助於維持公司生產力水平。

為員工提供危疾保險，表明公司重視員工的健康和福祉，並願意在員工需要的時候提供支援。公司願意為員工行多一步，員工自然願意為公司行多幾步！

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