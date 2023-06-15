【今日優惠精選】Dough Bros父親節免費送冬甩 天星銀行3週年免費派蛋糕、禮物

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Dough Bros：父親節免費送冬甩

為慶祝父親節，人氣外賣pizza冬甩店Dough Bros推出父親節快閃優惠，於父親節當日免費派招牌爆漿炸冬甩。

店鋪地址：

灣仔皇后大道東25號地舖

中環皇后大道中151-155號地舖

西環北街4-8號地舖

大坑銅鑼灣道96號明新大廈地下G號舖

北角宏安道18號威德閣地下5號舖

鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下7號舖

佐敦庇利金街14-20號富利商業大廈地下1號舖

將軍澳唐俊街23號MONTEREY Place地下G18A號舖

西貢萬年街100號地舖

赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G08B號舖

跑馬地奕蔭街38-42號地舖

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2. 天星銀行：3週年快閃 免費派蛋糕、禮物

天星銀行3週年快閃活動，為答謝支持，由2023年6月16日至6月18日，親臨指定小米直營店内天星銀行攤位完成簡單任務，即可換領以下獎賞：

- 生日賞：同TIN仔一樣6月生日的朋友讚好及追蹤Facebook或IG或WeChat專頁並向現場工人員展示即賞La Famille 10CM戚風蛋糕禮券1張(價值70元)

- 下載賞：下載天星銀行手機APP並成功註冊，即可選取其中一份TIN仔限定精品，包括TIN仔公仔、運動水壺或抗UV防曬傘

- 開戶賞：合資格客戶最高可獲400元小米香港購物券。

詳情可參閲：按此

天星銀行3週年快閃

日期 ：6月16日至6月18日（星期五、六、日）

時間：上午11時至晚上8時

地點：旺角創興廣場地下、元朗Yoho Mall II 1樓及銅鑼灣恆隆中心8樓小米之家香港直營店

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3. 大家樂：網店 買二人餐滿160元 減20元

父親節7日快閃，即日起至6月19日，到 eatCDC.com 買二人餐滿160元即減20元。

撰文：hket小編

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