加人工後　不要忘記調整儲蓄率　免陷「生活膨漲陷阱」

作為打工仔，一年到頭最期望的莫過於加人工，在收入增加後，當然想激勵一下辛苦的自己，買想要的一切，或者用這筆錢升級自己的整體生活水平。不過，興奮過後，也很容易用過頭，應該如何界定收入增加後的使用和儲蓄？

有限度的用錢是可取的，畢竟辛苦賺錢的目的就是有更多錢用，但用得太多會影響自己的儲蓄和退休生活，其中一個解決方法就是視乎儲蓄率來決定使用。財務與經濟分析師Nick Maggiulli在《持續買進》一書中提出一個假設分析，計算了根據儲蓄率，應該將多少加薪額存下的比例，讓既想存錢又想享受生活的人士提供參考。

加薪後 生活水平會被拉高

儲蓄率是指儲蓄佔個人可支配收入的百分比，如果一個人的儲蓄率越高，證明可自由支配的收入會較少，當收入增加時，如果不相應調整提升儲蓄率，可自由支配的部分會變多，相當於無形中把自己生活水平拉高。當生活水平上調，就很容易陷入「生活膨漲陷阱」如果想在退休後維持一樣的生活水平，就要花更多錢，為彌補這種差距，可能需要延遲退休時間，多工作幾年。

假設：

A年收入10萬元，每年會將收入的50%用於儲蓄，每年支出是5萬元

B年收入10萬元，每年只將收入10%用於儲蓄，每年支出是9萬元。

假設A、B兩人分別都需要有其年支出額的25倍的積蓄，才能安逸地退休，A需要有125萬元才能退休，而B需要有225萬元。若他們的所得和儲蓄率歷時不變，在實質報酬率為4%之下，A工作18年就能退休，而B要工作59年才能退休。

如果10年後，兩人都累計加薪了10萬元，總收入提升至20萬元，如果按照原來的儲蓄率，A將總收入50%用於儲蓄，每年支出將會從5萬元加倍至10萬元，如果A想退休後維持一樣的生活模式，其退休後的年支出也會加倍。如果沒有加薪前，A原本需要125萬元（5萬元*25倍）退休，在加薪後，A已經需要250萬元（10萬元*25倍）退休，但如果A仍然按照50%儲蓄率存錢，將會面臨退休後不夠錢用的風險，因為生活方式已經改變，開支已經增加。

因此，為了一切都保持平衡，儲蓄的比例應該跟隨總收入相應調整，而加薪額也是總收入的組成部分，所以儲蓄率愈高，就要存更多的加薪額，讓可自由支配收入、儲蓄率和收入三者保持平衡。

應該將加薪額多少存下？

為計算在不同儲蓄率下，應該將多少加薪額存下，先假設三個條件：

1. 你需要擁有25倍年支出額的積蓄，才能安心退休

2. 你每年加薪3%

3. 你的資產每年成長4%（所有數字都是經過通膨率調整後的實質額）

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舉例而言，若你現在每年儲蓄5%，並獲得加薪，你必須把這加薪額（以及後續的每一個加薪額）的27%存起來，才能依照原計劃退休，以此類推。

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