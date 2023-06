【勞力士拍賣】Paul Newman遺物、兩隻Daytona近900萬成交

要數近期最矚目的名錶拍賣,當然就是兩隻曾屬於已故的荷里活巨星Paul Newman用的Daytona,對於收藏家而言有著具有極高的收藏價值,蘇富比原先對兩款Daytona 型號估價相對地同為樣50萬至100萬美金,最終分別以約 110 萬美元的超估價水平售出。

兩隻Daytona遺物 價值均逾百萬美元

近日紐約蘇富比拍賣行舉行的拍賣會上,兩款曾屬於Paul Newman的勞力士Daytona,腕錶以高達110萬美元的價格售出。其中,勞力士'Zenith' Daytona和白金Daytona是重要亮點,最終出價分別達到900,000美元和850,000美元,加上佣金付到最終價格分別達到114.3萬美元和108萬美元。

這兩款Daytona腕錶都是勞力士的珍貴收藏品,白金Daytona型號為116519的 Daytona 是Paul Newman的妻子 Joanne Woodward 在 2006 年,也就是Paul Newman去世前兩年送給他的禮物,也是她最後一隻送給丈夫的手錶。

勞力士 Reference 16520 'Zenith' Daytona 成交價近900萬

| 帶錶鏈的不銹鋼自動計時腕錶,約 1993 年

這款手錶為16520型號,是1995年保羅·紐曼年屆70歲時參加迪通拿24小時耐力賽並與隊友共同獲得GT-1組別冠軍時所獲得的獎品。作為迪通拿24小時耐力賽的讚助商,勞力士送給了這只Paul Newman Daytona 手錶。當時,Paul Newman還創下了最高齡得獎車手的紀錄。

這隻手表同樣專為Paul Newman定制,背面刻有“Rolex at Daytona 24 Paul Newman Rolex Motorsports Man of the Year 1995”的字樣,以彰顯它與普通 Daytona 手錶的不同之處,具有極高的收藏價值。蘇富比對這只型號為16520的 Daytona 手錶的估價為50萬至100萬美元,較為保守。這隻手錶由Paul Newman的遺產委託和他的妻子 Joan Woodward 交給蘇富比拍賣行。

2.勞力士 16520型號Daytona 成交價近850萬港元

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

白金自動計時腕錶,約 2006 年

據紐約蘇富比指出,Paul Newman在 2008 年 8 月 13 日在石灰岩公園賽道(Lime Rock Park)最後一次駕駛他的 GT1 Corvette 賽車下場競速時,戴著這隻手表。這款手錶更是Paul Newman擁有的 Daytona 手錶中,唯一一隻白金材質手錶,手錶背面也刻有“DRIVE VERY SLOWLY JOANNE”字樣。他在2008年去世,享年83歲。

紐約蘇富比拍賣"The World of Joanne Woodward and Paul Newman'系列包括 300 多件單品,Paul Newman在 2007 年最後一場職業比賽、及 2008 年最後一圈比賽中穿的賽車服等等。

