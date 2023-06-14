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【家傭保險】外傭無預警離職、僱主失算？這罕見服務補貼你額外開支　每年上限$8000

保險 16:57 2023/06/14

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香港人生活節奏急速，聘請家傭可分擔一點壓力。AXA安盛最新推出「卓越」豐盛優傭樂保險計劃，除了常見的為家傭提供醫療保障，更提供「另聘家傭補貼」，當遇上家傭突然離職（須已為你工作滿兩年）、惡意行為或疏忽導致你的家人受傷、或於一年內發生提早終止僱傭合約2次或以上的情況，而需要另聘家傭，這份保險就會補貼你的額外開支，為市面上比較少有的服務。

文件顯示，「另聘家庸費用」一項，每名受保傭工於每個保單年度，最高賠償限額為8,000元。分項限額包括，已工作連續2年但沒有預先通知下突然離職，每個保單年度最多1000元；一年內發生提早終止僱傭合約2次或以上，每個保單年度最多1000元；因外傭欺詐或不誠實行為導致需要更換門鎖，每個保單年度也可賠償最多1000元。

AXA安盛指出，網上投保「卓越」豐盛優傭樂的外傭綜合保障計劃可以得到永久85折優惠，折後的1年保單收費682.1元，2年保單收費1219.7元。

外傭之外，此新產品還設有「本地家務助理計劃」（1年保單）及「陪月員計劃」（3年保單）。AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，留意到家庭傭工的角色對香港家庭的重要性不斷增加，相信提供一份既能為家傭提供全面保障同時又能讓客戶安心的家傭保險計劃至關重要。

僱主是否必須為所有僱員投購僱員補償保險？

無論你是外籍家庭傭工、本地（兼職）家庭傭工或陪月員的僱主，根據《僱員補償條例》，你必須為家傭投保不少於1億元保額的僱員補償保險（勞保）。

另外，根據入境事務處標準僱傭合約 （ID 407），如來自外地的傭工於受僱期內生病或受傷，不論是否與工作有關，僱主亦須為其提供免費醫療。所以，為外傭投保家傭保險可以分擔僱主的相關法律責任，並減輕僱主因外傭傷病而產生的財務負擔。

家傭保險一般包甚麼？

常見的保障範圍包括法定的僱員補償保險、醫療及個人意外保障（如門診及牙科）、就外傭欺詐、不誠實行為及個人責任等導致僱主損失等等。值得留意，若你於保單生效期間，轉為聘請另一位外傭，你可向保險公司辦理轉名手續。一般而言，僱主可將保單上的受保人由已完約的外傭轉為新聘請的外傭。

至於AXA安盛最新推出的家傭保險，承保範圍包括免除等候期及零自負額的醫療保障，涵蓋意外和疾病的門診、手術及牙科的醫療開支，並且覆蓋癌症和危疾。

計劃亦為僱主特設多項保障項目，包括保障因受保家傭的欺詐或不誠實行為所引致的財務損失高達8,000元；家傭不幸因死亡或受傷而須送返原居地以致未能償還僱主給予的貸款10,000元；以及僱員補償1億港元。

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