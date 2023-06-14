畢業生首選行業　金融業取代教育行業　53%首份工只做1~2年

全球投資專業人士組織CFA協會《2023年全球畢業生展望調查》顯示，四分一受訪者認為金融業提供最佳就業前景，升幅達9個百分點。與2021年進行的調查相比，金融業從第五位躍升至榜首，取代了此前高踞第一的教育行業。

該報告於今年4月對9,437名修讀學士或以上學位或在過去3年獲得學士或以上學位的受訪者進行抽樣調查，受訪者年齡介乎18至25歲，來自英國、美國、新加坡、香港等13個國家或地區。

三成港生稱政府工最穩定

在香港，受訪畢業生對金融、STEM和資訊科技與電訊類別的就業前景最有信心。相對於2021年，他們對這三個行業的信心均有顯著上升，其中金融業從16%升至27%，STEM從15%升至26%，而資訊科技與電訊則從18%升至25%。

然而，在最穩定和最具吸引力的就業選擇方面，近三分一（32%）香港畢業生選擇政府部門，遠高於全球平均的17%。

整體感前途樂觀 信心度大增

香港畢業生整體對前途感到樂觀，67%表示對自己未來的就業前景抱有信心，近半（44%）畢業生認為自己的就業前景勝過上一代。逾四分三（76%）的受訪香港畢業生表示，他們清楚僱主對職場新手有何要求，與2021年的水平（46%）相比，畢業生的信心度大幅提升。與全球平均（11%）相比，香港畢業生偏向擔心其心儀行業缺乏多元性，比例達到22%。

93%指專業資格極重要

雖然近七成（68%）香港畢業生表示修讀學位是值得的，但部分受訪者認為這並不足夠。當被問及對就業前景的最大憂慮，26%表示覺得自己缺乏理想工作所需的資歷。幾乎所有（93%）畢業生均認為深造學歷或專業資格在現時的就業市場中極為重要，超過60%受訪者認為這些資格將有助他們獲得較高的收入，並提高自己的競爭優勢。不過，當就業市場仍然處於不穩定狀態時，香港畢業生（40%）較全球平均水平（56%）傾向不會延長就學時間。

逾半（52%）香港受訪者還認為，實習將有利他們畢業後在就業市場佔有先機，比例較全球平均水平高出11個百分點。

逾半港人首份工只會做1-2年

與其他地區的畢業生比較，香港畢業生並不打算長時間任職第一份工作，超過半數（53%）只會在第一份工作任職一至兩年，而全球平均則為37%。毋庸置疑，薪酬待遇是員工留任的一大誘因。事實上，越來越多香港畢業生在尋找工作機會時希望獲得理想的薪酬，比例從2021年的25%上升至今年的61%，良好的休假福利（46%）和明確的晉升機會（45%）則位列第二和第三。

调查指，對於香港畢業生而言，在事業中為社會和環境作出貢獻非常關鍵，82%受訪者表示這一點至少是相當重要的。受訪者認為，醫生對社會和環境的貢獻最大，其次是科學家和教師，投資專業人士的貢獻則較少。

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