美國加息已到頂、但今年不減息　瑞士百達︰内地7月後會有刺激政策

瑞士百達財富管理發布2023年下半年投資展望及資產配置策略。美國聯儲局即將公佈議息結果，市場偏向加息已至峰值。另外，疫後中國經濟復甦放緩，人民銀行昨天宣佈下調常備借貸便利利率，料後續還會出台更多刺激性政策推動發展。

預計美國今年不會減息

瑞士百達財富管理亞洲首席投資官兼全權委託投資組合管理主管胡冠廉（Hugues Rialan）預計，今年全球GDP將以2.6%的增長率溫和增長，美國第二季度的GDP增長將僅為小幅正增長，下半年將轉為負增長。銀行業的壓力有所緩解，但貸款條件收緊，就業市場亦開始降溫。該行認為，聯邦基金利率已達到5-5.25%的峰值，但預計今年不會減息。

對美國股市持減持立場

百達財管對整體股票市場保持審慎立場，尤其是美股。雖然美國科技股表現亮眼，但基於估值高企、利潤率壓力和市場一定程度的自滿情緒（由近期波幅指數下跌可見），該行依然看好相對防禦型的板塊和市場，並對美國股市持減持立場。同時，該行亦減持全球小型股，因為小型股比大型股更易受到信貸環境收緊的影響，尤其是在美國，它們對區域性銀行和房地產這兩個脆弱行業的敞口很大。



該行對日本和歐洲股票持中性立場，因為兩地的銀行業問題不如美國那麽嚴重，估值亦較低。尤其是，日本央行維持鴿派立場以及外國投資者的興趣增強，可能會提振日本股市。

胡冠廉（Hugues Rialan）還表示，將波動性視為一種資產類別依然是重要的主題，最近股票波動率的下降，創造了利用多種期權策略來保護投資組合的機會。該行亦認為，包括私募股權和私募股權房地產在內的私募資產的流動性溢價，可為長線投資者實現增值。

内地料7月後出台刺激政策

人民銀行昨天宣佈下調常備借貸便利利率（Standing Lending Facility，SLF）10點子，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東表示，這只是人行刺激經濟的第一步，後期將會有更多强勁的政策支持，政策制定者可能會採取額外的貨幣寬鬆政策和出台更有針對性的財政刺激措施，這些措施將有助於提振内地經濟，例如為消費者提供補貼。估計内地會在7月一些重要會議後，出台相關政策。該行對中國2023年GDP增長的預測暫時維持在5.5%不變。

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