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致敬木偶奇遇記、瑪利奧　一幅作品成交價逾200萬　新晉畫家西九免費展覽

個人增值 21:15 2023/06/15

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美國藝術家布雷特·克勞福德（Brett Crawford）是把皮諾丘、 Off White Nike運動鞋、Mario蘑菇、等眾多流行文化元素於一身的畫家，他童年至青年時期曾經歷艱苦生活，與親生父親及繼父的關係不好，或多或少與木偶的經歷相似。他把木偶皮諾丘被視為救贖的作品象徵，成為藝術家標誌之一，其作品3MO SUPPORT曾於本港2022年12月秋拍亮相，以比估價高出約2倍的201.6萬元成交。

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美國藝術家Brett首場亞洲個展《WAST3D POT3NTIAL》開幕，在位處香港西九文化區的亞洲新總部開放公眾免費參觀，展品詳情如下:

《WAST3D POT3NTIAL》

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2023年作壓克力麻布, 243.8 x 182.9公分

 

《精神操控》

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2023年作壓克力麻布，182.9 x 121.9公分

Brett Crawford指出大部分人認為木偶是個騙子，但它為了拯救父親和朋友曾挺身面對一頭巨鯨，鯨魚則代表著內心情緒，控制著牠們的拉線似乎即將斷裂，如果情緒失去控制，畫面會變成什麼樣子呢？最後，小木偶掙脫了上方雙手操控的拉線，代表他不再受到束縛，有了自由。

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流行元素不為吸睛

作品內包括皮諾丘、 Off White Nike運動鞋、Mario蘑菇、等眾多流行文化，他指出這些並不是為了引起人們的興趣或吸引眼球。對他而言，藝術家做的就是一直記錄最新的時尚，人們會不斷畫出他們所見的事，他指:「讓我有所共鳴最簡單及最好的方式，就是『當前』的藝術。這就是為什麼我嘗試加入非常獨特的時尚單品」，他認為這些物品反映出很多意義，例如由於Mario遊戲中吃過蘑菇後會變大，蘑菇的背後就代表成長，並在畫中透過經典的物品見證一整個時代。

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    +2

對於自己創作最特別的地方，Brett指出是說故事的技巧(Story Telling)，表達的是每個人追求想做的事情，只要有夢想，即使不知有沒有成功的機會或運氣，可能最終會失敗，但亦應向前(Go for it)，因為世界上無人可以保證任何事的發生，「有時宇宙本來已為你安排禮物，但如果半途而廢就會永遠得不到」。

Brett Crawford自2、3歲起便開始繪畫，自小時候便習慣把想要但沒法擁有的東西畫出來，最終令他的作品展示出流行元素和當代文化。在複雜的家庭出生的他，指自己「被罪犯、小偷和吸毒犯們養大成人」，走過陰暗的成長之路，因犯事而最終在獄中度過了大約 18 年，一度看不到人生出路，最終在2019年洛杉磯舉辦展覽，當時有洛杉磯的畫廊代理其作品，但他還不確定自己是否真能以藝術家作為職業。

布雷特·克勞福德《YOYO（蝙蝠俠）》寶麗石，高32公分，此作共有350版價格：4,700港元

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布雷特·克勞福德《白手起家》價格：10,000港元

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此次個展獨家打造的一系列畫布及雕塑作品，可透過富藝斯的私人洽購部門購藏，據悉展覽首日大部分作品經已售出。現場更特設快閃店，帶來藝術家限量周邊商品，包括絲網版畫、藝術公仔、限量球鞋和服裝。展覽從即日起開放至6月22日。

富藝斯呈獻《WAST3D POT3NTIAL》展售會

展覽日期：2023年6月9至22日，上午10時至下午6時

地點：富藝斯亞洲總部，香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

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