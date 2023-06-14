【人民幣】逾50%基金經理料會繼續貶值　6月「最擁擠交易」　這板塊遙遙領先

隨標指上周從去年10月底位反彈兩成，進入技術性牛市，市場避險資金有解凍跡象。美國銀行最新一份基金經理調查顯示，現金水平從5月份的5.6%高位降至5.1%，是自2023年1月22日以來最低；惟投資者的「信念」僅限於科技股及投資級別債券。事實上，現金倉位在過去8個月已經大幅下降，2022年10月一度高見6.3%。雖然6月份最新的5.1%仍處於較高的水平，但不再是「超級高」，也不再逆勢看漲。

調查又表示，儘管在「錯失恐懼症」（FOMO，即fear of missing out）的影響下，市場出現牛市價格行動，基金經理的股票倉位卻降至5個月低位，大宗商品亦跌至37個月新低，增持房地產和另類投資。

市場看好大型科技股、看淡A股

股票市場方面，6月份「最擁擠的交易」仍是做多大型科技股，比例從5月份的30%急升至55%，做空中國股票以13%排行第二，做多日本股票以8%排行第三。做空美元則從5月份的16%下跌至6%，做多美國國債微跌1個百分點。

調查結果亦反映，市場對信貸緊縮的擔憂減弱，對央行的擔憂回升。有36%受訪基金經理表示，2023年6月最大的尾部風險是高通脹使央行保持鷹派政策，其次才是對信貸緊縮及全球衰退的憂慮（22%），排行第三的是地緣政治惡化（例如：俄羅斯/烏克蘭、中國/台灣）(17%)。

至於跌至逾半年新低的人民幣，基金經理預料在未來12個月將溫和貶值（50%），比例較5月份的34%大幅急升；亦有9%受訪者認為人民幣會大幅貶值。昨天人民幣中間價報7.1498元，跌286點子（1萬點子等於1元），創半年低。

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