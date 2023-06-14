  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣】逾50%基金經理料會繼續貶值　6月「最擁擠交易」　這板塊遙遙領先

基金新聞 15:12 2023/06/14

分享：

分享：

隨標指上周從去年10月底位反彈兩成，進入技術性牛市，市場避險資金有解凍跡象。美國銀行最新一份基金經理調查顯示，現金水平從5月份的5.6%高位降至5.1%，是自2023年1月22日以來最低；惟投資者的「信念」僅限於科技股及投資級別債券。事實上，現金倉位在過去8個月已經大幅下降，2022年10月一度高見6.3%。雖然6月份最新的5.1%仍處於較高的水平，但不再是「超級高」，也不再逆勢看漲。

調查又表示，儘管在「錯失恐懼症」（FOMO，即fear of missing out）的影響下，市場出現牛市價格行動，基金經理的股票倉位卻降至5個月低位，大宗商品亦跌至37個月新低，增持房地產和另類投資。

市場看好大型科技股、看淡A股

股票市場方面，6月份「最擁擠的交易」仍是做多大型科技股，比例從5月份的30%急升至55%，做空中國股票以13%排行第二，做多日本股票以8%排行第三。做空美元則從5月份的16%下跌至6%，做多美國國債微跌1個百分點。

調查結果亦反映，市場對信貸緊縮的擔憂減弱，對央行的擔憂回升。有36%受訪基金經理表示，2023年6月最大的尾部風險是高通脹使央行保持鷹派政策，其次才是對信貸緊縮及全球衰退的憂慮（22%），排行第三的是地緣政治惡化（例如：俄羅斯/烏克蘭、中國/台灣）(17%)。

至於跌至逾半年新低的人民幣，基金經理預料在未來12個月將溫和貶值（50%），比例較5月份的34%大幅急升；亦有9%受訪者認為人民幣會大幅貶值。昨天人民幣中間價報7.1498元，跌286點子（1萬點子等於1元），創半年低。

  •  

美息料見頂　滙豐：是時候減持現金　高配債券　聚焦亞洲市場

【AI概念ETF】熱門ETF齊破頂　呢隻入場僅$200、今年回報達40％！

Z世代港女平均21歲開始投資　最青睞這3大理財產品

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

Z世代港女平均21歲開始投資　最青睞這3大理財產品
今日
Z世代港女平均21歲開始投資　最青睞這3大理財產品
「低調奢侈」成最新富人潮流　說不出的有錢格調　平平無奇才最「貴」
2023/06/13
「低調奢侈」成最新富人潮流　說不出的有錢格調　平平無奇才最「貴」
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
2023/06/13
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
僱主不愛WFH 63%中小企預期員工僅在辦公室工作
2023/06/13
僱主不愛WFH 63%中小企預期員工僅在辦公室工作
總是盲目追求金錢？「一生金錢無憂平衡理財法」　4步「平衡充實」人生
2023/06/11
總是盲目追求金錢？「一生金錢無憂平衡理財法」　4步「平衡充實」人生
貨幣政策 增持 商品 基金 債券 經濟 股票 地緣政治 俄羅斯 美股

下一篇文章

【AI概念ETF】熱門ETF齊破頂　呢隻入場僅$200、今年回報達40％！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【AI概念ETF】熱門ETF齊破頂　呢隻入場僅$200、今年回報達40％！
【AI概念ETF】熱門ETF齊破頂　呢隻入場僅$200、今年回報達40％！
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜近1年買日股升8%、買港股跌17%（2023年6月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜近1年買日股升8%、買港股跌17%（2023年6月更新）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜新推美股、歐股基金　打工仔從此有得揀（2023年6月更新）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜新推美股、歐股基金　打工仔從此有得揀（2023年6月更新）
【半導體ETF】受惠AI狂潮　6隻主題ETF大解構、今年以來50%回報的產品
【半導體ETF】受惠AI狂潮　6隻主題ETF大解構、今年以來50%回報的產品
【MPF】友邦強積金表現大檢閱！5基金每年升逾10%、4隻近3年稱冠（2023年6月更新）
【MPF】友邦強積金表現大檢閱！5基金每年升逾10%、4隻近3年稱冠（2023年6月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款