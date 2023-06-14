【二手尋寶】美國男$400買舊二手椅　出自名師　翻新拍賣勁賺66萬

二手舊物市場可謂「執到寶，問天問地攞唔到」的地方，只要知道物件的價值遠高於售價，特別是遇上大師級的作品真跡，一經轉賣就能賺大錢，連二手傢俬，亦可以是機會之一。洛杉磯男子Justin Miller在網上拍賣中，以50美元購得一張看似破舊的二手皮椅。他第一眼就認為這把椅子極可能是丹麥知名設計師Frits Henningsen的作品，於是冒險買下這把椅子，而且還要自己搬及放上車運走。幸運的是，最終他沒有「食白果」，椅子更在拍賣行上參與競投，轉手勁賺66萬（扣除佣金後），他在Tiktok上分享自己買椅子的經過，可以看到外型十分破舊，即看以下圖片更多椅子詳情︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Justin Miller指自己在Facebook Marketplace上看到把椅子，售價50美元，聯繫賣家後，對方告訴他:「如果修好它，會值很多錢。」經過多翻確認後，幾乎可以肯定這把椅子就是出自Frits Henningsen之手，如賣家所指，名副其實是一張「Designer Chair」。

最終，這把二手椅上到了蘇富比的拍賣場，更以8.5萬美元成交，連佣以107,950美元成交，約84萬港元。這把椅子是Frits Henningsen於1935年設計的作品，儘管翻新後，皮革仍有明顯的撕裂和磨損，但專家仍開出2.8萬美元的競標底價，約合21.9萬港元，即看蘇富比拍賣及椅子最新樣子︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Justin Miller原本預估，成交價會落在3萬至5萬美元(約折合23.5萬至39.2萬港元)，但最終的8.5萬美元(約66萬港元)成交價格超出了他的預期，讓他感到非常震驚。儘管他認為這把椅子還有升值空間，但由於根本沒有位置可以存放椅子，最後還是決定出售換錢。他的這次成功「淘寶」，一度成為網上熱議話題，也讓不少人對二手市場的潛力和價值產生了新的認識。

網路上有很多未被發掘的珍藏，有些原來價值不菲的藏品，正待有獨特眼光的人來發掘。二手市場中潛在的價值是不容忽視的。需要有足夠的耐心和眼光，才能成為下一個幸運兒。

乾隆字刻青花抱月瓶 0元無底價拍賣 炒至2700萬天價成交

末代皇帝溥儀腕錶、估值逾$2500萬 ! 為何落入俄國人手中？ 拍賣行花3年考證出處

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App