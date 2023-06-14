  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手尋寶】美國男$400買舊二手椅　出自名師　翻新拍賣勁賺66萬

個人增值 13:30 2023/06/14

分享：

分享：

二手舊物市場可謂「執到寶，問天問地攞唔到」的地方，只要知道物件的價值遠高於售價，特別是遇上大師級的作品真跡，一經轉賣就能賺大錢，連二手傢俬，亦可以是機會之一。洛杉磯男子Justin Miller在網上拍賣中，以50美元購得一張看似破舊的二手皮椅。他第一眼就認為這把椅子極可能是丹麥知名設計師Frits Henningsen的作品，於是冒險買下這把椅子，而且還要自己搬及放上車運走。幸運的是，最終他沒有「食白果」，椅子更在拍賣行上參與競投，轉手勁賺66萬（扣除佣金後），他在Tiktok上分享自己買椅子的經過，可以看到外型十分破舊，即看以下圖片更多椅子詳情︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Justin Miller指自己在Facebook Marketplace上看到把椅子，售價50美元，聯繫賣家後，對方告訴他:「如果修好它，會值很多錢。」經過多翻確認後，幾乎可以肯定這把椅子就是出自Frits Henningsen之手，如賣家所指，名副其實是一張「Designer Chair」。

最終，這把二手椅上到了蘇富比的拍賣場，更以8.5萬美元成交，連佣以107,950美元成交，約84萬港元。這把椅子是Frits Henningsen於1935年設計的作品，儘管翻新後，皮革仍有明顯的撕裂和磨損，但專家仍開出2.8萬美元的競標底價，約合21.9萬港元，即看蘇富比拍賣及椅子最新樣子︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Justin Miller原本預估，成交價會落在3萬至5萬美元(約折合23.5萬至39.2萬港元)，但最終的8.5萬美元(約66萬港元)成交價格超出了他的預期，讓他感到非常震驚。儘管他認為這把椅子還有升值空間，但由於根本沒有位置可以存放椅子，最後還是決定出售換錢。他的這次成功「淘寶」，一度成為網上熱議話題，也讓不少人對二手市場的潛力和價值產生了新的認識。

網路上有很多未被發掘的珍藏，有些原來價值不菲的藏品，正待有獨特眼光的人來發掘。二手市場中潛在的價值是不容忽視的。需要有足夠的耐心和眼光，才能成為下一個幸運兒。

乾隆字刻青花抱月瓶 0元無底價拍賣 炒至2700萬天價成交

末代皇帝溥儀腕錶、估值逾$2500萬 ! 為何落入俄國人手中？ 拍賣行花3年考證出處

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daytona　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元
2023/06/12
【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daytona　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元
豪華手錶經典品鑑　這一隻錶本應貴過所有勞力士？專家拆解名錶潮流︰「以前醜怪，依家覺得型」
2023/06/04
豪華手錶經典品鑑　這一隻錶本應貴過所有勞力士？專家拆解名錶潮流︰「以前醜怪，依家覺得型」
天價畫作拍賣　尚米榭巴斯奇亞《黑》6260萬成交｜草間彌生《花》售近5,846萬
2023/06/01
天價畫作拍賣　尚米榭巴斯奇亞《黑》6260萬成交｜草間彌生《花》售近5,846萬
【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億
2023/05/24
【幣市不再】首部比特幣買賣汽車　成交不足26萬　曾值逾3.7億
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
2023/05/23
【勞力士】金圈黑底Daytona　高估價近1倍、2000萬成交
家具 設計師 拍賣 設計 二手市場 香港 美國 Facebook 美元

上一篇文章

Z世代港女平均21歲開始投資　最青睞這3大理財產品

下一篇文章

有錢人易有「財富幻覺」　32%高收入家庭低估退休風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

僱主不愛WFH 63%中小企預期員工僅在辦公室工作
僱主不愛WFH 63%中小企預期員工僅在辦公室工作
【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daytona　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元
【勞力士新款】Rolex賽事紀念版Daytona　記時圈100紅字款　零售價達40萬港元
有錢人易有「財富幻覺」　32%高收入家庭低估退休風險
有錢人易有「財富幻覺」　32%高收入家庭低估退休風險
【港鐵抽獎】送免費全年車票　MTR Mobile一連30日抽獎（附參加辦法）
【港鐵抽獎】送免費全年車票　MTR Mobile一連30日抽獎（附參加辦法）
「低調奢侈」成最新富人潮流　說不出的有錢格調　平平無奇才最「貴」
「低調奢侈」成最新富人潮流　說不出的有錢格調　平平無奇才最「貴」
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款