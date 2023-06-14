【AI概念ETF】熱門ETF齊破頂　呢隻入場僅$200、今年回報達40％！

人工智能（AI）成為近年市場熱話，挾一眾科技股、半導體股炒高，英偉達（美：NVDA）更於2023年以來累升170.24%！想搭上升市順風車，又不知如何選股，投資一籃子股票的交易所買賣基金（ETF）就適合你們。本網為各位讀者整合6隻分別在香港和美國上市的AI概念ETF，入場費最平200餘元、今年回報高達四成！

◼AI概念ETF一覽◼

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◼香港上市的AI概念ETF◼

1. 平安納斯達克人工智能及機械人ETF （03023）

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此ETF旨在追踪納斯達克CTA人工智能及機械人指數的表現，除了PKSHA Technology（日：3993）以外，十大持股以美股為主，當中包括C3.ai（美：AI）、黑莓（美：BB）、Elbit Systems（美：ESLT）、ServiceNow（美：NOW）等等。入場費12,160元高於市場，不過長期回報值得期待，近3年來累升36.63%，為6隻AI概念ETF當中第二高。

2. Global X 中國機械人及人工智能ETF （02807）

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此ETF旨在投資於能夠受惠於中國機械人和人工智能發展和應用之公司，包括主要業務為用於工業機械人和自動化的硬件及軟件開發、非工業機械人、自動駕駛汽車和人工智能產品之公司。十大持股包括金山辦公（滬：688111）、科大訊飛（深：002230）、大華股份（深：002236）、百度（美：BIDU）等等。

中港股市過去一年弱，因應此ETF主要投資中國AI公司，升幅未及其他ETF亮眼，今年以來累升17.28%，近1年僅升5.09%，自2020年8月上市以來更累跌8.22%。

◼美國上市的AI概念ETF◼

3. Global X機器人與人工智慧ETF（美：BOTZ）

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這ETF追蹤Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，持股涵蓋不同地域，例如英偉達（美：NVDA）、基恩斯（日：6861）、ABB Ltd（瑞士：ABBN）等等。無論是今年以來回報（+40.19%），還是近1年以來回報（+37.3%），也是Global X這一隻ETF表現最好。

4. ROBO Global機器人與自動化指數ETF（美：ROBO）

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此ETF追蹤ROBO Global Robotics and Automation Index，組合持股佔比較為分散，每隻大概2%。十大持股包括直覺手術（美：ISRG）、英偉達（美：NVDA）、ServiceNow（美：NOW）、Symbotic（美：SYM）、康耐視（美：CGNX）、Kardex Holding（瑞士：KARN）等等。管理費達0.95%，是6隻ETF當中最高；不過長期回報也是最好，近3年累升37.65%。

5. iShares機器人與人工智慧多部門ETF（美：IRBO）

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此ETF追蹤NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index，由已開發市場和新興市場公司所組成，組合持股佔比同樣分散，沒有單一持股佔比超過2%。十大持股包括英偉達、Meta（美：META）、創意電子（台：3443）、Spotify（美：SPOT）、Alchip（台：3661）、HubSpot（美：HUBS）、美圖公司 （01357） 等等。管理費僅0.47%，是6隻ETF當中最低；入場費32.5美元（折合約253.2港元），是6隻ETF當中第二低。

6. First Trust納斯達克人工智慧與機器人ETF（美：ROBT）

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此ETF追蹤Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index績效為投資目標，十大持股包括C3.ai、PKSHA Technology、黑莓、ServiceNow、Elbit Systems、新思科技（美：SNPS）、Dynatrace等等，跟平安納斯達克人工智能及機械人ETF相似，所以這兩隻ETF的表現亦差不多。今年以來，這ETF累升28.28%；近3年累升33.74%

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