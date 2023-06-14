「高才通」對樓市支持浮現　租金升幅5年來最高　惟長期效果待觀察

港府去年底推出高端人才通行證計劃（高才通計劃），反應理想，近月香港住宅租金上升，有指便是高才通計劃開始發揮威力。至於計劃能否為樓市帶來長期、穩定的需求，仍有待觀察。

租金月升幅5年來最高

中原地產統計，5月份住宅租金指數按月上升1.4%，按月升幅為2018年8月以來最高。該行的報告指近期開始出現專才租樓的情況。此一市況發展，與官方的數據吻合。高才通計劃在去年底推出，計劃的特色之一，是獲批准的申請人，可以在未找到香港工作前，入境香港並逗留24個月。而過去其他不同名目的人才入境計劃，會要求申請人先獲本地公司聘請，才申請入境簽證。

租賃市場先受惠 間接有利樓價

根據官方資料，計劃推出以來，每個月都有數千宗新申請，至4月底，累積有2.7萬個申請，約1.7萬個獲批，當中1萬人已領取入境簽證，約5,000人已來港。由於他們仍不是香港永久居民，加上在香港未有持續的入息證明以申請按揭，一般估計絕大部份透過計劃入境的專才，都不會以買樓來解決居住需要，先受惠的主要是租賃市場。

假設未來每個月都持續有數千個新增的租賃需求，對住宅租金（尤其是中、高價物業），無疑會有強勁支持。租金上升、租賃回報增加，間接有利於樓價。至於此些專才未來會不會落地生根，在取得永久居留身份後在港置業，便只有時間可以證明。

能有效補充勞動力 惟長期效果待觀察

高才通計劃有三類人合資格申請，即：A.申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上」、B.世界百強大學畢業生，過去5年內有至少3年工作經驗；或C.畢業5年內的世界百強大學畢業生，工作經驗不足3年（最後一類有名額限制）。

以首4個月的數據看，高才通的反應堪稱理想。在移民潮加上出生率下跌的大環境下，不失為補充中高端工作人口的有效方法。但也要留意此種成功可能有一定的時代因素。據港府的公開資料，高才通的大部份申請人都有中國背景。高才通計劃受歡迎，可能與內地近一年經濟增長放緩、年輕人失業率上升有關。不排除部份申請人是因為在內地較難找到理想工作，才嘗試在香港找機會。未來如國內恢復較強勁的增長，又或香港喪失相對於內地的吸引力，此類計劃受歡迎的程度，便可能會大打折扣。

【關於作者】葉敬誠於宏亞按揭證券公司從事市場研究，有逾十年的按揭業務經驗。希望透過博客文章，推廣按揭風險管理的意識，並協助小業主善用按揭資源。

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