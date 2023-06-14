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【今日優惠精選】OB House電子產品開倉45折｜維他免費派鮮茶　送盲盒/折疊袋

精明消費 07:30 2023/06/14

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OB House：電腦及電子產品 熱夏開倉

即日起至6月16日，OB House熱夏開倉，多款手提及桌面電腦低至1,299元起，精選原裝電腦週邊產品29元起。

日期：2023年6月14 - 16日 (星期三至五) 只限3天
地點：葵涌葵安路8號中信國際中心12樓 (彿羅倫斯小鎮對面)
(港鐵葵興站E出口天橋經KCC商場出大連排道直行2分鐘即到)
時間：12:00PM-8:00PM

詳情可參閲：按此

 

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    +5
    +4

2. 維他鮮茶：免費派維他鮮茶 送盲盒/折疊袋/便攜袋

即日起至6月18日，維他鮮茶將於尖沙咀K11 Art Mall購物藝術館地下中庭開設首家快閃店，於活動期間親臨快閃店參與各款遊戲，有機會免費獲得維他鮮茶，還有多款禮品可以免費換購，包括減壓 Freshman 盲盒、便攜袋及折疊袋。

日期:即日起至2023年6月18日
時間：星期一至四中午12點至下午8點；星期五至日中午12點至下午10點
地點: K11 Art Mall 地下中庭

詳情可參閲：按此

    點擊圖片放大
    +2

3. 天仁茗茶：灣仔店 限時優惠

即日起至6月16日，於灣仔分店購買茶飲及茶葉，可享以下優惠：
- 購買任何冰凍茶飲，即可免費升級大杯
- 所有茶葉商品可享88折優惠
此推廣優惠不能使用優惠劵/現金劵/會員折扣/信用卡折扣等。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

開市追揸沽
【開市追揸沽】美國CPI出爐前美股怎走？ 618概念股仲炒唔炒？

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