有錢人易有「財富幻覺」　32%高收入家庭低估退休風險

為了有一個穩定的退休生活，多數人在年輕時就開始為退休儲蓄。根據波士頓學院退休研究中心的數據顯示，超過四分之一的美國家庭對退休儲蓄持樂觀態度，認為自己有望在退休後維持生活水平，但實際上有達不到的風險。該中心的最新報告顯示，富人更有可能持有這種錯誤的感覺，繁榮的股市和房地產市場可能導致高收入家庭產生「財富幻覺」。

高收入家庭「不夠擔心」退休風險

很多美國人對自己的退休生活評估及退休儲蓄有錯誤認知，其中，富人的過度自信比其他人更嚴重。報告中按收入組別對家庭進行了調查，結果顯示，32%的高收入家庭對他們的退休風險「不夠擔心」，這一比例高於中低收入者的26%。

報告中顯示，對經濟復甦過於樂觀或高估其資產能提供多少收入的家庭，更有可能「不夠擔心」，他們的過度自信可能導致他們低估可能的風險。而「太擔心」的家庭，可能是以下幾種家庭：風險規避型、單身職工家庭、需要供屋人士及缺乏自我評估金融知識人士。

專家表示，認知和現實之間差距可能很危險，這些家庭可能可以在工作期間存更多錢，但他們不知道自己應該這樣做。他們可能也無法估計老年時的一些風險，例如更高的醫療保健費用。根據CNBC引述波士頓學院中心儲蓄研究部高級研究經濟學家兼助理主任Anqi Chen表示，如果他們沒有意識到增加儲蓄，他們就有可能在退休之後削減消費。

未來退休保障存在挑戰

根據CNBC引述 美聯儲 消費者財務調查 的數據，這是一項三年一次的家庭評估，最新數據截至2019年。該 調查按年齡和婚姻狀況界定收入群體，退休研究中心使用調查數據構建國家退休風險指數，該指數顯示， 2019 年，47%的美國家庭面臨無法維持退休生活水平的風險， 這比 2008 年金融危機後的幾年略有下降，但比本世紀初大幅上升。

很多因素給未來退休生活增加壓力，一方面，大家壽命延長了，需要準備更多的退休儲蓄維持更長的退休生活。另外，還要考慮小孩的教育成本，大學教育成本逐年上升，要準備更多的教育儲蓄，以及未來高昂的醫療費用。

為什麽富人更容易低估風險？

首先，很多人認為自己身體狀況良好但實際情況並非如此，退休後可能要花費比預算中更多的錢。其次，蓬勃發展的股票市場和房地產市場，給擁有這些資產的富裕家庭帶來「財富幻覺」，雖然在某段時期，這些資產可能帶來超額的回報，但不保證持久性。更重要的是，根據退休研究中心的分析，大約24%的低估了退休風險的富裕家庭，他們的住房債務相對於房屋淨值而言是巨大的，是中低收入者的三倍。

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