奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）本月作客LinkedIn News的This Is Working播客，分享有關工作意義和職業發展的見解。他表示，建立成功事業的秘訣是成為更好的問題解決者。

有隨機應變的適應力

奧巴馬在播客中說，無論什麽因素影響經濟（例如遭遇疫情、人工智能、氣候變化），成爲一個能隨機應變、適應力強的員工將使你不可或缺。

對Z世代來説尤其如此，他們中的許多人是在疫情高峰期，於混合或遠程工作環境中開始了職業生涯。

做解決問題的人

「我給年輕人最重要的建議是......只要學會如何把事情做好」，奧巴馬說。他表示，他在每個職級都見過那些很善於描述問題的人，擅長解釋出現問題或某事無法解決的原因，「但無論問題大小，我一直在尋找的是，能說『讓我來解決』的人。」

奧巴馬認爲，在工作中表現出「無論需要什麼，我都能處理」的態度，將有助於你與同事、上司建立牢固關係。他説：「我保證，任何組織管理者都會注意到。」

他總結道，歸根結底，要在新工作中脱穎而出、成為有價值的員工，最好的方法是搞定「分配給你的任何任務」、完成得出色，因爲這樣人們會就發現，你是一個能把事情做好的人。

對工作充滿熱情

奧巴馬以Bill Gates對計算機的癡迷為例，指出最成功者是對工作真正有興趣並感到興奮的那些人。

他説，更重要的是反思「你想做什麼事，而非你想成為什麼人」。奧巴馬認爲，人們經常會有「我想在30歲前成為國會議員」、「我想在這個年齡賺到某某數額的錢」的念頭。但如果你對自己的工作充滿熱情，並對它抱有真正的興趣，你就會開啓一段「非凡的職業生涯」。

奧巴馬說，當你「專注於所做的事情」時，「會發生以下兩種情況之一：你會變得非常擅長這份工作；無論你是否獲嘉獎或認可、無論你是否得到想要的職位，這段旅程都將是一段美好的經歷。」

大鱷索羅斯交棒兒子 投資名言回顧 ：「成功非因有效預測 而是修正錯誤的能力」

今年身家暴漲160% 黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App