「低調奢侈」成最新富人潮流　說不出的有錢格調　平平無奇才最「貴」

「奢侈」衣著到底是什麼意思？第一時間或會令人想到衣著光鮮、全身珠寶名牌，這樣可以說是過去的潮流了，現時奢侈品牌已經不一定要有任何標誌，標榜的反且是材料的質量，及擁有非常獨特的剪裁、縫合技術，只有非常熟悉特定商品的人，才能識別的小細節，大量走「低調奢侈」路線的品牌，沒有標籤可認，反且成為貴價及貴氣的關鍵。

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Quiet luxury、Stealth wealth 等熱門詞語再度浮上水面，掀起關於「低調炫富」的熱潮。例如荷里活女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）因滑雪意外出庭，可她的穿搭低調奢侈卻意外成為媒體焦點。即點圖看衣著品牌及價錢︰

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紐約大學斯特恩商學院市場營銷教授兼時尚與奢侈品項目主任 Thomaï Serdari 表示，低調奢華是「完全沒有標誌和任何過於顯眼的東西」，這種風格強調的是品質和細節，而不是品牌或者標誌。這種風格的出現並不新鮮，而是在金融危機之後，有錢人希望變得更加克制，時尚也變得越來越低調。

例如，新興品牌紐約品牌Khaite，重現90年代的紐約極簡格調，極簡、乾淨、低調又優雅的設計，登上2023第一季LYST Index的Breakout Brands，首季搜尋量增10％，品牌一件設計簡單的羊絨開襟毛衣，售近$16000元，下圖Net-A-Porter上的品牌服飾穿著示範，一身黑褲配羊絨開襟毛衣的簡潔造型，原來每個單品都過2000元以上(價錢看圖)，可以說是初入門的"Quite Luxary"，即使不買牌子服飾，配搭相似的日常款式，一樣可以穿出富有感。

KHAITE Scarlet cashmere cardigan HK$15,980

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近期大熱的第四季HBO 影集《繼承之戰》（Succession）的富戶豪門衣著，同樣是十分平實、身上沒有任何Logo，《繼承之戰》劇服設計師 Michelle Matland 表示，對於那些含金鎖匙出生的人來說，表現出很多錢的樣子沒有太大的意義。因此，他們不會在穿搭上花太多功夫，而是更注重自己的內在品質和價值觀。

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作為低調奢侈的精髓，所傳達的不僅僅是外在的風格，更是一種內在的自信和價值觀。想跟風，也不需要用高價買劇中人物的單品(eg.600美元的棒球帽)，Thomaï Serdari指出，低調的奢侈品趨勢，並不是購買完全相同價格的物品，而是運用中性色調、或單色的合身衣服來複製外型，以更經濟實惠的方式達到低調奢侈的效果。只要多參考「隱形富豪」穿搭，就能把握精髓。

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