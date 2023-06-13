【半導體ETF】受惠AI狂潮　6隻主題ETF大解構、今年以來50%回報的產品

2023年以來，美國科技股獨佔鰲頭，成為美股升市的原動力。投行瑞銀近日發報告稱，今年全球科技股的回報達15%至20%，抵銷2022年的35%跌幅。主要受惠於人工智能（AI）的急速發展及半導體周期接近見底，市場以半導體和硬體類股領漲。

有興趣建倉半導體股，但市場選擇眾多，不知如何入手？投資一籃子股票的交易所買賣基金（ETF）就適合你們。本網為各位讀者整合6隻易入門的半導體ETF，分別有3隻在香港上市、3隻在美國掛牌。雖然大家的投資主題也是半導體股，但選擇卻有所不同，部分集中買入台股、部分集中買入美股，希望能夠幫助各位挑選心水。

值得留意，基金經理人會按照市況而管理持股，所以投資組合和佔比不時會變動。下文列出的都是最新資訊，香港上市的3隻ETF（富邦台灣半導體、Global X 亞洲半導體ETF、三星彭博環球半導體ETF ）數據截至2023年6月12日，美國上市的3隻ETF（VanEck半導體ETF、iShares半導體ETF、SPDR標普半導體ETF ）數據截至2023年6月9日。

◼半導體ETF一覽◼

▼ 點擊圖片放大

◼香港上市的半導體ETF◼

1. 富邦台灣半導體 （03076）

▼ 點擊圖片放大

此ETF投資集中於台灣上市的半導體行業，截至2023年6月12日，組合當中有超過25%投資「台灣股王」台積電（台：2330），今年以來累升28.28%，入場費僅1,116元。

雖然台積電從低位反彈不少，但是這ETF上市的時候正值台積電的歷史高位，因此長線表現而言，仍是累跌28.46%，是6隻ETF當中表現較遜色。

2. Global X 亞洲半導體ETF （03119）

▼ 點擊圖片放大

此ETF旨在投資於參與半導體生產和開發的亞洲公司，主要持股包括三星電子（韓：005930）、愛思開海力士（韓：000660）、索尼集團（日：6758）、台積電及聯發科（台：2454）等等。

3. 三星彭博環球半導體ETF （03132）

▼ 點擊圖片放大

此ETF的投資涵蓋全球多個地區上市的頂尖半導體企業，當中包括英偉達（美：NVDA）、台積電、博通（美：AVGO）、阿斯麥（美：ASML）、三星電子（韓：005930）等等。受惠於英偉達的亮眼表現，這ETF今年以來累升49.16%，為6隻ETF當中最好。不過其管理費達0.85%，也是6隻ETF當中最高。

◼美國上市的半導體ETF◼

4. VanEck半導體ETF（美：SMH）

▼ 點擊圖片放大

此ETF的投資組合以半導體產業為主，目標追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index。十大持股包括英偉達、台積電（美：TSM）、AMD（美：AMD）、博通、阿斯麥、科林研發（美：LRCX）、英特爾（美：INTC）、高通（美：QCOM）、德州儀器（美：TXN）及美光科技（美：MU）。

2023年至今，這ETF已經累升48.99%，為3隻在美國上市的ETF當中表現最好；近3年累升112.16%，也是跑贏同業。入場費僅151.18美元，為3隻美國上市ETF當中最低。

5. iShares半導體ETF（美：SOXX）

▼ 點擊圖片放大

此ETF追蹤由半導體行業的美國股票組成的ICE半導體指數的投資結果，組合十大持股包括英偉達、博通、AMD、德州儀器、高通、美滿電子科技（美：MRVL）、英特爾、科林研發、科磊（美：KLA）及應用材料公司（美：AMAT）。管理費為0.35%，屬於6隻半導體ETF當中最低水平，不過入場門檻需要502.54美元，相對同業比較高。

6. SPDR標普半導體ETF（美：XSD）

▼ 點擊圖片放大

此ETF是S&P Total Market index的子指數，用來衡量美國半導體業市場的績效表現，最大持股並非英偉達，而是Credo（美：CRDO）。其他主要持股包括英偉達、美滿電子科技、Rambus（美：RMBS）、AMD等等。

2023年至今，這ETF累升29.77%跑輸上述兩隻美國上市的半導體ETF，但亦勝於主要投資亞洲的富邦台灣半導體及Global X 亞洲半導體ETF。

主要半導體個股表現

▼ 點擊圖片放大

2023年以來，不少大型科技股累積一定升幅，當中以英偉達的170.24%最為亮眼；AMD亦累升近一倍。瑞銀報告表示，一些經過反彈後估值變高、周期性強的板塊存在風險，例如亞洲以外的半導體行業。

該行建議，投資者應減持部分今年以來升勢強勁的大型股，換馬至估值較低、風險回報較吸引的亞洲半導體股。

【虛擬資產】3大主題、9隻ETF 入場費$500起、今年來升6成

比較全港25隻槓桿及反向ETF 產品有何特性？注意4大風險

【ETF學堂】揉合「主動+被動」策略 一文學懂「聰明啤打」ETF

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App