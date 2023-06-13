到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人

你有多久沒有到分行了？雖然手機銀行方便快捷，但日本一名理財專家、前銀行員工卻分享了兩個細節，說只要你走進分行，有這兩個習慣，銀行員工便能一眼看穿你是有錢人還是普通人，究竟是否適用於現今香港呢？

主動了解訊息

日媒分享了這名理財專家的分享，飯田道子說，第一點，有錢的人願意花更多時間在銀行分行裡，去查看各種的訊息，在櫃枱裡亦會花很長時間查問各種交易的細節。現在銀行都在搞金融科技，網路快速便利，很多事情不用親自到分行也能解決，就算要到分行，大部分人（尤其是用慣手機銀行的年輕人）都想儘快辦完事情後離去。但飯田道子發現，「對於積累金錢並增加儲蓄的人來說，他們去銀行時似乎傾向於停留更長的時間」。她說， 有一些訊息是只有訪問分行才能注意到的， 會存錢的人把去銀行當成一個特殊機會，主動詢問有關錢的問題。

仔細查看資金流

第二點是仔細查問金錢流向，並進行記賬。現在大家打開手機APP就能看到自己的資金明細，但有多少人願意花時間去了解自己的錢的走向？飯田道子說， 對於可以存錢或增加儲蓄的人來說，他們會在分行仔細查看錢從哪裡來、這些那些付了多少錢等等，他們會認真地做記錄。他們在分行不僅是查看儲蓄餘額，還會注意到存款、付款有否延遲，自己有沒有在什麼地方上浪費了錢。她說， 只要檢查一下資金的流向，你自然就會有更多的存錢意識，及有增加儲蓄的動力。

無論分行或網上理財 也應具備這意識

可能你會說，現在香港的銀行大部分都有開發網上渠道或手機APP，處理事情不必再到分行，但若你仔細思考上述兩點，會發現這兩個關鍵在於理財意識，無論是親臨分行或是在網上理財，你都可以主動詢問訊息及查看現金流。從這兩個細節就能看出有錢人對待金錢是抱有積極態度。因此，無論你是想省錢或想增加儲蓄，都應該具備這兩種意識。

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