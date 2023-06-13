技術性牛市迎超級議息周　美或暫停加息　惟見頂言之尚早

本星期可以稱得上是超級議息周，三大主要央行包括美聯儲、歐洲央行及日本央行將會舉行議息會議。當然市場最矚目的定必是美聯儲議息會議，市場現時比較傾向相信當局會先暫停加息，以觀察加息對經濟的滯後影響。早前澳儲行及加央行亦曾經停止加息以觀察經濟環境後再度加息，畢竟加息對經濟不同環節的影響陸續浮現。近日美國經濟數據有所放慢，包括ISM服務業指數降至今年以來最低水平、上周美國首次申領失業救濟人數急增，所以令市場對美聯儲在連續加息10次後有暫停的預期。

未來通脹明顯回落 加息才會見頂

美國將於今天稍後時間公佈通脹數據，市場預期通脹率將有所回落，其中預期核心通脹會從5.5%下降至5.25%。參考過去40年核心通脹與聯邦基金利率的關係，美聯儲從未在核心通脹高於聯邦基金利率時停止加息，若然核心通脹真的一如預期下降至5.25%，那便和現時的聯邦基金利率上限一致。即使6月美聯儲暫停加息，還要看未來通脹有否明顯回落，要判斷美國已完成本輪加息周期現時仍然言之過早。

市場情緒較上月樂觀

在市場等待議息前，美國標指近日的反彈幅度已符合技術性牛市的定義。自美國債務上限協議的憂慮消散，市場情緒明顯較5月底時樂觀，帶動環球股市上升，即使歐洲Stoxx600指數有所反彈，但仍未能上試5月中時的年內高位。事實上，今年英法德三大指數前後創下歷史新高後便有所調整，未來能否上試新高，便要視乎今年推動歐股的因素能否配合，包括: 企業盈利優於市場預期，能源價格走軟，以及通關後旅遊業帶動奢侈品的消費增長。

歐股低估值投資價值將浮現

儘管6月初首星期環球股市出現淨流入，惟資金仍然流出歐洲股票市場，相反美國及亞太區股市則錄得淨流入，扭轉了早前淨流出的情況。這個差異反映投資者面對歐洲央行繼續加息壓抑通脹，但同時面對經濟增長有所放緩的憂慮。從估值上看，歐洲主要股票指數市盈率均低於10年平均，以歐洲Stoxx600指數為例，與美國標指估值折讓近34%。現時市場憧憬歐洲央行在7月加息25基點後利率便會見頂，隨著經濟增長放慢令歐元區的通脹明顯回落，市場流動性收緊有望得到紓緩，預期歐股估值較低的投資價值將陸續浮現。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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