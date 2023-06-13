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僱主不愛WFH 63%中小企預期員工僅在辦公室工作

個人增值 12:46 2023/06/13

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昆士蘭保險香港最新調查發現，隨着大多數企業在今年恢復正常工作安排，相較於2022年（51%），香港大部分中小企預期更多僱員僅在辦公室工作（63%）。中小企僱主預期，在家工作的僱員比例將從2022年的28%下降至2023年的20%，而更少僱主（18%）預期採用混合工作模式，略低於2022年的20%。

該調查於2022年10月進行，訪問來自不同行業合共422家中小企。結果顯示，在新常態下，僱員回到辦公室工作有何利弊，僱主之間對此仍存在意見分歧。有40%和38%的僱主表示，在家工作和混合工作模式分別會使僱員的心理健康變得更差。相反，也有35%和38%的僱主表示，在家工作和混合工作模式分別有助於改善僱員的心理健康。

對僱員健康和福祉的重視度降低

儘管有關僱員心理健康的討論不斷，香港中小企僱主對僱員健康和福祉的重視卻逐漸降低。將僱員健康、安全和福祉視為與其業務最相關的環境、社會和管治（ESG）議題的中小企僱主比例，從2020年的50%逐年下降到2022年的43%。

另一方面，僱主為僱員提供的健康福利支援日益減少，亦反映同一問題。中小企實施的首三項健康措施包括提供靈活工作時間（31%）、關懷禮包（27%）和健康福利（26%）。這些數字分別比2021年的37%、28%和37%顯著下降。

員工補償保險的關注度下降12%

除了提供支援僱員福祉的健康計劃和福利外，擁有全面的僱員補償保險計劃可以保障企業，在意外發生時為受影響的僱員提供醫療支援。雖然法律要求香港所有僱主提供僱員補償保險計劃，但調查顯示只有55%的中小企知道他們需要為僱員提供補償保險的類型，這一比例比2021年的67%有所下降。

【WFH】混合工作模式成求職熱搜 遠程辦公真的更慳錢？

【新年求職】32%中小企員工考慮轉工 3大福利最吸引（附美國最多人想轉工的10大職位）

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