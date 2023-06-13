隨著聯儲局改弦易轍　投資者如何部署額外資金？

隨著聯儲局可能結束加息行動，固定收益市場在經歷2022年的困境後，今年有望取得優秀回報。經歷去年的嚴重調整後，短期債券收益率已從接近谷底的水平回升，觸及逾15年來的高位。在若干市場領域，優質AAA級債券的收益率介乎5%至6%，既能提供具吸引力的收益，亦為日後可能出現的波動性提供一定緩衝。

初始估值是現時短期債券市場最具吸引力的亮點之一。與類現金投資相比，短期債券的增值潛力可觀，但亦伴隨一些額外風險。每當加息週期結束及減息週期可能開始時，短期國庫券的反應往往最為敏感，為投資者提供配置利率債及信貸的機會。

短債升值潛力可觀

投資者面臨的一大問題是，短期債券收益率能在歷史高位維持多久。雖然債券收益率在銀行業危機後有所下降，但美國經濟持續向好可能會阻礙聯儲局政策轉向，債券收益率仍有輕微上升的潛力。市場波動往往使短期債券更受注視，投資者可在比預期更長的時間內獲得更高收益率，亦能在波動市況中獲得較多保障。與長期債券策略相比，短期債券的存續期（用作衡量利率風險的指標）亦較短。

目前，2年期國庫券收益率較10年期國庫券高約0.48個百分點，這現象稱為收益曲線倒掛，通常是經濟衰退的先兆。若收益曲線回復至典型的向上傾斜，短期收益率便可能會大幅下降, 倒掛現象通常會於聯儲局最後一輪加息後的一段時間內消失。可以肯定的是，市場預期利率將有所回落，但債券收益率仍可能遠高於近期水平。這不僅表示債券價格可能上漲，投資者亦有望在短期內持續賺取可觀收益。部分投資者或會考慮重新入市的時機，關注通脹報告及聯儲局舉動，以尋找危機消退的訊號，但他們可能會發現自己錯失市場反彈的機會。

對於仍然關注重新入市時機的投資者而言，平均成本法（不論股價高低，定期投資固定金額的方法）或提供較具吸引力的方式，重新進入市場並尋求較現金或類現金投資總回報更高的機遇，但具體仍取決於投資者的投資目標及承受風險的能力。

銀行危機致債價下跌 投資機會湧現

短期債務的範圍廣泛，涵蓋國庫券以至企業債券及證券化債券。當投資於企業債券及資產抵押證券等範疇時，投資者除可獲得相近年期國庫券的收益率外，還可獲得風險溢價（或稱息差）。息差目前處於接近或高於其長期平均值的吸引水平, 提供了許多不同機會和優質信貸持倉類別，助投資者構建投資組合。

誠然，我們對未來6至12個月的信貸前景持審慎態度。由於經濟或會面臨阻力，並可能陷入衰退，我們認為市況或會持續波動，息差也可能進一步擴闊。投資者能夠購買一些從評級角度和相關信貸結構角度來看均非常優質的證券，它們的收益率較貨幣市場基金目前所提供的高1.5至2個百分點。另外，高評級、短存續期的企業債券發行集中於金融業，隨著銀行業危機導致債券價格下跌，投資機會亦正在湧現。

短期債券估值吸引 波動性有限

當投資者考慮所有的不明朗因素時，必須提醒自己購買債券的初衷。作為多元化投資組合的一部分，持有債券的基本目標是令投資表現較平穩和降低波動性。

綜觀固定收益領域，短期債券憑藉估值吸引及波動性有限而脫穎而出，會是投資者減持現金的理想選擇。

【關於作者】Vincent J. Gonzales 是資本集團的固定收益投資組合經理，擁有13年的投資經驗。作為一名固定收益投資分析師，他負責商業抵押貸款支持證券和資產支持證券, 並在資本集團工作了8年。

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