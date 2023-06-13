中國和日本勞動人口優勢弱化　自動化可填補勞動力缺口

中國和日本分別是世界第二和第三大經濟體。兩者在過去十年均藉著龐大的勞動力優勢來幫助推動經濟增長。但在種種社會政策因素作用下，兩國的勞動人口已經發生了變化。

自動化對於填補勞動力缺口至關重要

自動化已經在改變世界。受惠於機器人技術和人工智能，大多數經濟體的生產力將有所提升。而各國落實自動化的速度雖略有不同但將有所增速。鑑於中國和日本在製造業的「機器人密度」排名前五，我們深信自動化在填補勞動力短缺方面將發揮越來越關鍵的作用。

自動化普及潛力較高的行業往往是勞動密集型行業，或是重複性工作，當中包括工業、汽車、紡織製造和農業。而自動化普及潛力較低的行業則需要更多技術技能，例如，高科技行業，或是多依賴於客戶體驗的行業，譬如餐館和媒體。

能夠創新和製造機器人零部件以支持工業自動化發展的公司將受益。我們預計機器人零部件的需求將大幅增長，例如感測器和引擎零件，這些是建構機器視覺、活動和人工智能組件的重要組成部分。機件同時亦需配合先進的演算技術或軟件，這有利於製造商和機器人服務解決方案供應商。

中國和日本的發展前路

日本的人口老齡化速度在全球前所未有。世界經濟論壇估計，現時大約25%的日本人口年齡超過65歲，預計到2060年將再增長40%。由於日本幾十年來一直面臨人口挑戰，它比中國更早地採用了自動化技術並成為其他市場的模範，推動自動化的應用和發展。日本亦為專門領域如工業製造的領先者。

中國最近亦注意到國內的勞動力資源正在減少，但它已成為使用技術自動化的追隨者。我們還看到在中國自動化領域中一些頗具潛力的投資機會。

中國對工業機器人的需求

中國現時是世界上最大的能源消費國之一。中國企業在全球環境、社會和企業管治意識抬頭和政府加強有關監管下,在很大程度上依賴科技使工廠轉為對環境更加友善的類型。

除了緩解勞動力缺口外，自動化還可以刺激新就業增長。 當自動化通過提高效率和降低勞動力成本來提高生產時，這會大大降低低工資國家製造業的成本優勢。反過來，成本降低有助於發達國家將更多的製造業生產重新回流本國，從而為其人民創造更多的就業機會。

機會就在眼前

人口下降不一定是災難性的。公司將利用先進科技來彌補不斷縮減的勞動人口。隨著投資者專注於尋找高質量的企業，我們相信自動化普及的趨勢將帶來更具吸引力的主動型投資機會。

【關於作者】Ben Song 於 2021 年加入尚渤投資管理公司，現為高級股票研究分析師。在加入尚渤前，Ben曾在北京擔任 Green Fund Management 的投資組合經理。 此前，他亦於北京泰達宏利基金管理有限公司任職投資組合經理和分析師。其職業生涯則始於長城證券股份有限公司擔任賣方分析師。Ben 擁有康奈爾大學約翰遜商學院工商管理碩士學位，亦是一名特許金融分析師、金融風險管理師及國際投資分析師。

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