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【港鐵抽獎】送免費全年車票　MTR Mobile一連30日抽獎（附參加辦法）

個人增值 10:50 2023/06/13

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能夠節省交通費，買東西有優惠，機會要好好把握。全年免費車票、車程優惠、高達$500的購物禮券以及昂坪 360纜車門票等總共 150,000 份獎，總值超過港幣560萬獎品。港鐵公司早前宣布全力支持特區政府「開心香港」活動，由 6 月 13 日起，透過 MTR Mobile 推出抽獎活動，一連 30 日，每日將會送出5,000份豐富獎品，市民可盡情透過各式各樣的精彩禮遇，感受開心愉快、同享共樂的氣氛，即看圖示禮品及抽獎詳情:

    點擊圖片放大
    +2

參加辦法:

1.在6月13日至7月12日期間的每天上午9時至下午6時之間，登入MTR Mobile應用程式。

2.進入活動頁面，尋找右下角的圖示，並點擊進入。

3.點擊「立即抽獎」參加抽獎活動。

4.立即得知抽獎結果，並有機會獲得每天送出的5,000份獎品的其中一份。

一連 30 日 朝9晚6贏走豐富獎品

於 6 月 13 日至 7 月 12 日期間，登記用戶只需於每日上午 9 時至下午 6 時登入 MTR Mobile 主頁，再按「立即抽獎」按鈕，即可免費參加抽獎，若抽中獎品，得獎結果會即時在抽獎頁面公佈，未能得獎的用戶，亦可繼續參加下一日抽獎，每日 5,000 份驚喜禮遇隨手可得，登記用戶每日可抽獎一次，並於整個抽獎期內最多獲得一次獎賞。

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