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大行揚言「美股熊市正式结束」！標指低位反彈20%　後市應該這樣部署...

藍籌股 18:23 2023/06/12

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標指上周四（6月8日）收報4,293點，較去年10月低位反彈兩成，進入技術性牛市。美國銀行發表最新報告，揚言美股「熊市正式結束」，同時按照1950年代以來的數據，標指從底部升超過20%後，未來12個月將有92%時間繼續上漲（相對於平均為75%），平均回報率19%（相對於整體平均回報9%）。該行認為，目前市場的情緒、倉位、基本面和供需支持表明，對股票和周期性投資不足仍然是當今的主要風險；惟整體而言，美股更有可能朝向積極的方向發展。

重回牛市後   未來1年平均回報率19%

美銀分析員認為，由於圍繞利率和通脹的波動已經消退，公司的收益不確定性也有所下降，加上通過削減成本和關注效率來保持利潤，對美股亦有利好作用。該行又指出，經過快速加息周期，相信美聯儲有放寬政策的餘地，股票的風險溢價或從此降低。

因此該行相信，不單是熊市正式結束可能會有所幫助，投資者如果在債券市場當中得到較低的回報率或負機會成本，都是激勵他們返回股票的因素。

投資者應該選擇主動或是被動管理基金？

對於後市的投資策略，美銀分析員建議，投資者應該集中關注周期性而非防禦性的股份，同時應該主動管理而非被動管理基金，更直言：「因為有跡象表明這可能是最佳的基本面選股市場。」

該行指出，由於分配給主動基本面投資的資源和眼球已經轉移到被動或私募股權投資，市場效率較低；而且46%的大盤主動型基金從今年初一直領先，更創5年新高，加上波動性創紀錄的收窄，預視今年指數基金的領先地位難以持續。美銀又表示，在今年大部分時間，該行客戶選擇賣出ETF並買入個股，數據顯示趨勢可能正在轉變。

如果每人都看淡美股，為何標指的市盈率還有20倍？

美銀分析員表示，從大多數指標來看，股票的估值的確處於統計上的高位，但認為這並不是看跌的理由。人們直觀地期望估值資金流入而擴大，反之隨資金流出而壓縮。事實上，股票的資金流入或流出和估值之間的相關性基本為零。

該行亦指出，當收入下跌的時候，估值就會上升，反之亦然。市場已經進入盈利衰退的幾個季度，預計今年第三季度將觸底。就算其他條件相同，當收益下降時，市盈率往往會增加。所以，其實這只不過是數學題。

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