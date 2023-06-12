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大鱷索羅斯交棒兒子　投資名言回顧 ：「成功非因有效預測　而是修正錯誤的能力」

個人增值 18:35 2023/06/12

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美國億萬富翁喬治·索羅斯（George Soros）近日確認，將其250億美元金融帝國的控制權交給兒子Alexander Soros。索羅斯是世界最成功的投資家之一，曾創立全球最大對沖基金之一量子基金（Quantum Group of Funds）。他被稱爲「讓英格蘭銀行破產的人」，個人净資產85億美元（據截至今年6月的彭博億萬富豪指數）。他的《金融煉金術》（The Alchemy of Finance）、《索羅斯談索羅斯：走在趨勢之前的傳奇投資大師》（Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve）等投資指南廣受追捧，下文將回顧他在所著暢銷書和過往專訪中最受關注的8條名言，可以啓發人們作出明智交易和投資。

我的成功非因有效預測，而是修正錯誤的能力。

犯錯並不可恥，不能糾正錯誤才可恥。

市場始終是不確定和不斷變化的，對顯而易見的事情不全信、押注別人意想不到的變化，才能賺錢。

金融市場常常不可預測。因此，必須要準備不同的投資方案。

我們試圖在早期抓住新的趨勢，在後期抓住趨勢的反轉。

我認爲市場價格總是錯的，因為它們對未來的看法是有偏見的。

我沒有特定的投資風格，我會改變風格以適應市場環境。我不會遵照一套既定的規則，而是尋求遊戲規則的變化。

只要我繼續參與金融市場，就不太可能會有自以爲全能的幻想，因為市場不斷讓我記起自己的局限性。

理財名人堂︰

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巴菲特兒子 不繼承父業、財富回饋世界 寄語有錢人︰別為子女規劃人生

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開市追揸沽
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＝＝＝＝＝

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欄名 : 理財名人堂

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