大鱷索羅斯交棒兒子　投資名言回顧 ：「成功非因有效預測　而是修正錯誤的能力」

美國億萬富翁喬治·索羅斯(George Soros)近日確認,將其250億美元金融帝國的控制權交給兒子Alexander Soros。索羅斯是世界最成功的投資家之一,曾創立全球最大對沖基金之一量子基金(Quantum Group of Funds)。他被稱爲「讓英格蘭銀行破產的人」,個人净資產85億美元(據截至今年6月的彭博億萬富豪指數)。他的《金融煉金術》(The Alchemy of Finance)、《索羅斯談索羅斯:走在趨勢之前的傳奇投資大師》(Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve)等投資指南廣受追捧,下文將回顧他在所著暢銷書和過往專訪中最受關注的8條名言,可以啓發人們作出明智交易和投資。

我的成功非因有效預測,而是修正錯誤的能力。

犯錯並不可恥,不能糾正錯誤才可恥。

市場始終是不確定和不斷變化的,對顯而易見的事情不全信、押注別人意想不到的變化,才能賺錢。

金融市場常常不可預測。因此,必須要準備不同的投資方案。

我們試圖在早期抓住新的趨勢,在後期抓住趨勢的反轉。

我認爲市場價格總是錯的,因為它們對未來的看法是有偏見的。

我沒有特定的投資風格,我會改變風格以適應市場環境。我不會遵照一套既定的規則,而是尋求遊戲規則的變化。

只要我繼續參與金融市場,就不太可能會有自以爲全能的幻想,因為市場不斷讓我記起自己的局限性。

