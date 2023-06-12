【好去處】深圳人氣「太二酸菜魚」進駐香港 主打「酸菜比魚好吃」酸菜魚

北上必食的「太二老壇子酸菜魚」（太二）正式宣布將首次進駐香港，並選址又一城，讓大眾不用跨境亦能在港品嘗到經典川味，預計第四季開幕。

重慶名厨主理 主打「酸菜比魚好吃」酸菜魚

「太二老壇子酸菜魚」重慶烹飪名廚曹輝其大廚主理，出生於川菜世家的曹輝其大廚師承中國十佳烹飪大師張正雄，並在中國中央電視台舉辦的全國烹飪擂台賽上獲金牌兩枚。他所研發的酸菜魚從酸菜的源頭 - 原材料芥菜開始控制，只選用口感爽脆的雲南小葉芥菜，在四川合作大型酸菜醃製基地，控溫控濕醃製近30天出壇，酸度適中，亦不會太淋或太硬。而魚肉亦嚴選肉質緊實細嫩的鱸魚，雖因其獨特的飼養環境而令其成本較高，但為了做出品質最高的酸菜魚，太二更是選取鱸魚的精華部分，大片的去骨魚肉入口更彈韌鮮美，煮熟後加進酸菜高湯，熗上辣椒油，香氣瞬間爆發。酸菜魚不加辣也不減辣，只做忠於店裏認為最好的一種味道。

除了酸菜魚外，太二亦有一系列地道的中國川菜和小吃，包括口水雞、水煮嫩牛、四川擔擔麵、蛋酥軟糍粑、停不下來小酥肉、芥末蝦仁球、蒜泥白肉等，應有盡有。

精選菜式：太二酸菜魚

酸菜魚是太二的主打招牌菜，也是川菜裏的經典菜品。太二只選用優質的鱸魚；嚴格要求酸菜醃製的溫度、濕度及醃製時間 ，保證酸菜的口感。只做一種反復實驗後得到的最佳口味，不加辣也不減辣。







簡約型格店舖設計打入年輕市場

「太二老壇子酸菜魚」位於又一城的香港分店不但引入香港主題menu、裝修更貫徹其他分店的特色，選用黑白灰為主調，以金色為點綴，再配合品牌一貫沿用的版畫元素，簡約時尚、型格有個性，把傳統中菜體驗變得年輕和現代化。而餐廳更立下「酸菜魚就一種味道，就用一種魚、一種辣度，不加辣也不減辣」的規矩，以確保顧客品嚐到最完美的調味，難怪深受國內和海內外年輕人的熱捧。

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